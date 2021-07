M5S: «Mentre l’Italia gioca contro la Spagna, si riuniranno per emettere la sentenza di secondo grado sul taglio dei vitalizi»

«Mentre i ragazzi di Roberto Mancini stasera si giocano contro la Spagna l’accesso alla finale degli Europei, c’è chi ha deciso di dedicare il pre partita a un tema molto amato dai politici: i privilegi. Il Consiglio di Garanzia del Senato infatti si riunirà alle 19 per emettere la sentenza di secondo grado sul taglio dei vitalizi, la “sforbiciata” voluta nel 2018 dal Movimento 5 Stelle per circa 700 ex senatori».

È quanto denuncia su Facebook il Movimento 5 Stelle.

«Come da tradizione, la politica italiana ha il viziaccio di prendere le decisioni scomode quando gli italiani sono in vacanza o distratti da altro.

In primo grado il partito della restaurazione aveva deciso di bocciare la nostra delibera. In serata, proprio mentre l’Italia si prepara a un evento che appassiona tutti e ci fa respirare un clima di ritrovara serenità e leggerezza, probabilmente arriverà la decisione finale.

L’associazione ex parlamentari ha già tuonato: si sta facendo melina sulla loro pelle, dicono. Non accettano che i loro ricchi trattamenti super privilegiati siano stati ridotti e adeguati al metodo contributivo, quello cioè che vale per tutti gli altri cittadini. Battono cassa e chiedono che si faccia pure alla svelta», spiegano i pentastellati.

«Vedremo cosa succederà stasera al Senato: Salvini e Meloni hanno 3 componenti su 5 del Consiglio di Garanzia e si erano impegnati a ribaltare la sentenza di primo grado. La palla sta a loro, li aspettiamo alla prova dei fatti», concludono i 5Stelle.

