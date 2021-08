Reddito di cittadinanza, Chiara Saraceno: ‘Imprenditori si lamentano ma non assumerebbero i beneficiari’

Gli imprenditori che si lamentano del reddito di cittadinanza sono gli stessi che non assumerebbero i percettori del sussidio per le scarse competenze.

Lo ha fatto presente Chiara Saraceno a In onda: “Che stipendio danno, se pensiamo che la media di reddito di cittadinanza che prende una famiglia di tre persone è di 500-600 euro? In tre persone devono vivere con quei soldi. Il singolo giovane che non vorrebbe lavorare avrebbe 200 euro. Non è realistico che non voglia lavorare o prendere uno stipendio, vuol dire che gli danno troppo poco”.

Nel corso del suo intervento, la sociologa, alla guida della Commissione per riformare la misura, ha sottolineato le difficoltà nell’immissione nel mercato del lavoro dei percettori del Rdc: “La gran parte dei percettori del reddito di cittadinanza ha bassissima istruzione e bassissime competenze. Quelli che potrebbero lavorare hanno bassissime qualifiche, quindi quelli che si lamento che non trovano lavoratori non assumerebbero queste persone. Stanno raccontando una storia per giustifica i salari bassi che non ha alcuna evidenza empirica”.

Saraceno ha quindi invitato ad investire nella formazione di chi riceve i sussidi, pur essendo consapevole che si tratta di un processo lungo e faticoso: “Quando l’imprenditore del Veneto cerca operai specializzati e dà la colpa al reddito di cittadinanza, è perché quei percettori non hanno competenze o specializzazioni. Il problema dell’avviamento al lavoro è molto serio, molto grave, ma richiede anche un grande investimento in formazione e tirocini: non sono persone immediatamente immettibili nel mercato del lavoro con salari decenti, che garantiscono loro di sopravvivere senza reddito di cittadinanza”.