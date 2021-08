‘Travaglio dà una lezione a tutti: smentita la clamorosa ipocrisia dei media sulla task force per il Recovery’

«Smascherata la clamorosa ipocrisia dei media sulla task force per il Recovery – Vi ricordate la task force di 300 tecnici ipotizzata da Conte per la gestione del Recovery? Per mesi ha scatenato una vera e propria campagna di fango e menzogne, quasi a reti unificate.

Per Salvini era “una cosa da matti”. Per Renzi, che fece cadere il Governo anche per questo, “Conte era un vulnus per la democrazia” e “voleva pieni poteri”. Per certa stampa Conte veniva addirittura paragonato a Mussolini. Quando, invece, si è appreso dai giornali che Draghi fosse intenzionato a mettere in piedi la stessa task force, ma con 50 tecnici in più, nessuno aprì bocca. Anzi, i partiti e la stampa sembravano improvvisamente tutti d’accordo».

Così su Facebook l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, condividendo il video di un intervento del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La 7).

«Il tempo è galantuomo e ci sta dando ragione su tutto. A noi, però, queste polemiche non interessano. La nostra priorità (a differenza di altri) è solo il bene dei cittadini. Avanti con Giuseppe Conte!» ha concluso Castaldo.

Guarda il video:

Vitalizio a Formigoni, Castaldo (M5S): «Lega e Forza Italia senza vergogna: non sembrano comprendere lo scandalo»

«Lega e Forza Italia senza vergogna. Interrogati sulla decisione di ripristinare il vitalizio a Formigoni, gli esponenti di Lega e Forza Italia non sembrano comprendere lo scandalo rappresentato dalla riassegnazione di un privilegio di quel tipo a un condannato per corruzione come il Celeste».

Così su Facebook l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, condividendo un video che mostra le dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra sulla questione del vitalizio all’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni.

Questi politici – ha sottolineato Castaldo – «si nascondono dietro l’interpretazione di una legge, facendo finta di ignorare una delibera del Senato che sospendeva ai vitalizi ai condannati».

«Soprattutto non considerano l’ennesimo segnale negativo che la politica dà in questo modo ai cittadini onesti, in particolare in questa fase difficile per il Paese», ha aggiunto.

«Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione con cui impegniamo il Senato a revocare i vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi e per reati contro la pubblica amministrazione. Continueremo ad opporci in ogni modo al tentativo della casta di difendere se stessa», ha concluso l’esponente pentastellato.

Guarda il video: