Venezia, muore 3 giorni dopo il vaccino: i Nas sequestrano la fiala

Un 51enne di Mira (Venezia) è morto tre giorni dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid.

Riporta ‘Il Messaggero Veneto’:

«I Carabinieri dei Nas di Venezia hanno sequestrato una fiala del siero inoculato a Alessandro Cavarretta, 51enne di Mira, morto sabato scorso a tre giorni dalla vaccinazione contro il Covid. Il campione, prelevato a seguito degli accertamenti disposti dalla Procura lagunare, sarà utilizzato per eventuali future analisi».

L’uomo – racconta il quotidiano locale – «era andato il 18 agosto al drive through di Oriago, dove gli era stata somministrata una dose di Pfizer. Poche ore dopo avrebbe accusato febbre e gonfiore alle gambe. Il medico di base gli avrebbe prescritto quindi un farmaco, prima che le sue condizioni peggiorassero drasticamente. I familiari hanno spiegato che il 51enne sabato mattina non era in grado di svegliarsi: i tentativi di rianimarlo, guidati dal 118, si sono rivelati vani».

I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso, che secondo i medici potrebbe essere stato causato da una tromboembolia. Ma bisogna attendere l’esito degli esami autoptici per avere certezze.

L’azienda sanitaria Serenissima si è resa disponibile ad ogni tipo di collaborazione con l’autorità giudiziaria, per fare chiarezza sulla vicenda. «Ora dobbiamo escludere che ci sia nesso tra vaccinazione e morte» – ha dichiarato il direttore generale Edgardo Contato – «per questo abbiamo richiesto subito l’accertamento diagnostico, prima che intervenisse la Magistratura. Ogni altra affermazione, prima delle valutazioni del caso, è prematura».

