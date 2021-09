Diaco (M5S): ‘Zingaretti: continua a metterti tranquillamente le dita nel naso, nessuno ti incolperà per questo’

“Zingaretti, Zingaretti: continua a metterti tranquillamente le dita nel naso, nessuno ti incolperà per questo. Sono ben altre le accuse che ti muoviamo, vale a dire la negligenza, l’inettitudine, l’incapacità e il tuo innato istinto a scaricare sugli altri la tua evidente goffaggine”.

Lo ha scritto Daniele Diaco in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Partendo dalla tua assoluta inadeguatezza nella gestione del ciclo dei rifiuti fino al tuo totale pressapochismo nel fronteggiare la questione cinghiali, entrambe materie di competenza regionale, le dita nel naso rappresentano l’ultimo dei problemi” ha proseguito il Portavoce M5S all’Assemblea Capitolina.

“La nostra sindaca Virginia Raggi, in più di un’occasione, ha dovuto sopperire alla tua assenza e ai tuoi silenzi su questioni che tu stesso avresti dovuto risolvere, ponendo ogni volta rimedio ai tuoi enormi disastri. Mentre tu prosegui con il tuo penoso scaricabarile, noi continuiamo a onorare i nostri impegni con i romani fino alla fine. La differenza è tutta qua” ha concluso Diaco.

Nicola Zingaretti, governatore del Lazio ed ex segretario Pd, dal palco allestito alla Bocca della Verità, ha detto: “Fatelo per me, vi prego, non vi mettete le dita nel naso! Non vi mettete le dita nel naso altrimenti Virginia Raggi dirà che è colpa della Regione Lazio. Perché ormai tutto è colpa di qualcun altro in questa città!”.

“Roma e il Lazio sono stati i primi in Italia a combattere contro il Covid con le vaccinazioni. Menomale che la sanità non è competenza comunale. E invece per primi, a breve, raggiungeremo l’80% di vaccinati nel Lazio”, ha aggiunto Zingaretti in un altro passaggio del suo intervento.

“A Roma non c’è nessuno scontro istituzionale, c’è la differenza tra un buon governo e un cattivo governo. Inizia una grande battaglia, una battaglia culturale, politica e sociale. Ha sbagliato chi ha puntato sulla frattura e la divisione. Noi siamo tanti e differenti ma uniti per voltare pagina” ha concluso.