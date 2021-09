M5S: «Salvini e Meloni dicono di voler abolire il Reddito di cittadinanza ma tacciono sul fatto che delle 7 Regioni d’Italia ferme a zero assunzioni di nuovi operatori nei Centri per l’impiego»

«Salvini e Meloni dicono di voler abolire il #RedditoDiCittadinanza ma tacciono sul fatto che delle 7 Regioni d’Italia ferme a zero assunzioni di nuovi operatori nei Centri per l’impiego (CPI), ben 5 le amministrano loro: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna.

Parliamoci chiaro: la piena attuazione del Reddito di Cittadinanza passa attraverso il buon funzionamento dei Centri per l’impiego, che hanno il preciso compito di aiutare a rendere nuovamente occupabili, attraverso specifici percorsi di formazione, i percettori che sono fuori dal mercato del lavoro da un periodo medio/lungo».

È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle.

«Perché è anche questo che fa il Reddito: riqualificare i cittadini abili al lavoro.

Se i CPI, per cui abbiamo previsto un Piano straordinario di rafforzamento senza precedenti con 11.600 nuove assunzioni, non vengono messi in condizione di lavorare la riforma non potrà mai andare a regime.

Perciò Salvini e Meloni, invece di blaterare inutilmente sul RdC che aiuta un numero enorme di persone, chiedessero ai loro governatori di regione di assumere i nuovi addetti nei CPI. A meno non abbiamo più a cuore attaccare la nostra misura per bassa propaganda viste le prossime scadenze elettorali e istituzionali, che una vita più dignitosa per i cittadini», conclude il post.

M5S: ‘La Lega la smetta di tenere il piede in due scarpe: è una palese mancanza di lealtà verso le altre forze di maggioranza e il Paese intero’

“Chiudiamo tutto/apriamo tutto, mascherina sì/mascherina no, vaccino sì/vaccino no. L’ennesima giravolta di un partito che ha perso la bussola e cerca in Parlamento di inseguire le sue mille contraddizioni. Con il Green Pass è la stessa storia trita e ritrita: prima sì poi no, poi boh. Un partito più indeciso che mai, che balla il valzer della propaganda ma perde il ritmo e si avvita su se stesso”.

Lo ha scritto il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

“Anche oggi (ieri, ndr) alla Camera è andata in scena la commedia leghista che prima ritira gli emendamenti al Decreto GreenPass e poi vota quelli delle opposizioni, come accaduto per escludere dal certificato i minori di 18 anni” hanno raccontato i 5 Stelle.

“Chissà in cuor suo cosa pensa veramente la Lega! Nessuno lo sa. Matteo Salvini e i suoi sono un concentrato di incoerenza che non è accettabile per una forza di governo. La Lega la smetta di tenere il piede in due scarpe: è una palese mancanza di lealtà non solo verso le altre forze di maggioranza ma verso il Paese intero” hanno concluso i pentastellati.