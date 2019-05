M5S, Paragone: ‘Il Pil cresce. E ora Cottarelli Gruber che dite?’

“Vi devo dire una cosa ma non ditelo alla Gruber, a Cottarelli, a quello dell’Espresso, a quello di Repubblica, a quello del Corriere: il PIL sta crescendo, l’occupazione va meglio del previsto, però non ditelo a quelli sennò gli prende male”.

Lo ha detto ironicamente il senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube.

“Perché avevano forse già scritto i libri di prossima pubblicazione, poi stasera (ieri, ndr) la Gruber deve andare in onda e come fa ad andare in onda con il PIL che migliore, con il PIL che segnala che l’Italia non è in recessione anzi è uscita dalla recessione, non diteglielo a Gruber, a Giannini, a Fubini, a quelli di Repubblica” ha proseguito.

“Questi devono rifare tutte le trasmissioni, questi non devono chiedere scusa no no – ha detto ancora ironicamente Paragone – sono preoccupato per loro perché non so come faranno a condurre le prossime puntate, pensate anche a Giannini cosa è che può dire, Cottarelli adesso cosa può dire? Noi alla fine non stiamo per niente andando male come avevano detto loro e lo so è un problema per questi”.

“Tra l’altro, se anche Tria al governo ci avesse lasciato fare e avesse ascoltato un po’ più noi che non Bruxelles e se si fosse convinto anche lui che la manovra, la legge di stabilità facendola al 2,4, noi forse oggi commenteremmo un altro PIL, se avessimo fatto una manovra al 2,4 oggi staremmo qui con un po’ più di birra, però ha preferito dar retta alle euroricette che poi sono euroricatti di Bruxelles, ma se ne farà una ragione” ha sottolineato.

“Anche Tria capirà che forse la politica ha una visione un po’ più lunga, se invece si ascoltano soltanto tra di loro professori, economisti, non è che fin ora ci hanno mai azzeccato tanto” ha aggiunto.

Guarda il video: