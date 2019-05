Silvio Berlusconi operato per un’occlusione intestinale: ‘Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!’

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ieri mattina è stato portato in ambulanza intorno alle 10 al San Raffaele di Milano e operato in laparoscopia per trattare un’occlusione intestinale causata da un intervento di colicistemia a cui fu sottoposto 40 anni fa.

In una nota è stato comunicato che l’operazione è andata bene, ma inizialmente era stata diffusa la voce secondo cui l’82enne avesse accusato una colica renale acuta a causa della quale non aveva potuto prendere parte alla presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, in programma ieri pomeriggio a Villa Gernetto alle ore 14.

Fonti di Forza Italia, secondo quanto riportato da Tg Com, avevano però assicurato che Berlusconi, appena i controlli in ospedale fossero terminati, sarebbe voluto andare all’evento previsto a Villa Gernetto.

«Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta – hanno spiegato dal suo entourage -. Ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee». Di recente Berlusconi, che ha 82 anni, si era sottoposto a controlli di routine e le sue condizioni di salute non avevano destato motivo di preoccupazione.

Egli stesso avrebbe detto: “appena rientra la situazione voglio uscire”

Successivamente l’ex premier si è messo in contatto con il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani per rassicurarlo sul fatto che stesse bene e che a breve sarebbe stato dimesso, ma “nonostante lui abbia insistito”, i medici gli avevano impedito di andare alla presentazione dei candidati.

Berlusconi ha poi tranquillizzato tutti i suoi seguaci, tanto che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha scritto: “Grazie a tutti per l’affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!”.