Il Ministro Giulia Grillo: ‘I dati ISTAT dicono che l’Italia torna a crescere’

“I dati diffusi oggi dall’Istat su Pil e occupazione raccontano un’Italia diversa da quella descritta dagli sproloqui di chi ha governato per anni il Paese e ora pretende di addossarci colpe assurde”.

Lo ha scritto il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un post pubblicato su Facebook, sottolineando che i dati dimostrano “quanto le loro parole, diffuse in abbondanza sui media, valgano zero” e “come certi politici eterni stiano lì non per aiutare il nostro Paese, ma solo per aiutare loro stessi”.

“Hanno ridotto l’Italia a uno sfacelo, prosciugato risorse, sprecato occasioni, e ora, stanno aspettando che passi il cadavere del nostro Paese solo per dire che noi non siamo capaci. Incuranti della sofferenza dei tanti cittadini senza ‘santi in paradiso’ che in Italia, nonostante mille difficoltà, ci sono rimasti e ci continuano a scommettere” ha osservato.

“Cinici come non mai nel denigrare una misura come il reddito di cittadinanza, necessaria come l’aria in questo Paese per combattere quella povertà che le loro politiche fallimentari hanno fatto aumentare. La loro parola vale zero” ha detto ancora l’esponente pentastellata.

“Hanno avuto le loro occasioni per decenni e si sono dimostrati incapaci e miopi. Ora, ci facciano lavorare” perché “noi non abbiamo l’ambizione del potere eterno, né di usare la politica per sistemare parenti fino alla ventesima generazione, o quella di esercitare ciecamente il potere perché ‘comandare è meglio che fottere'” ha aggiunto.

“Noi – ha ribadito la Grillo – abbiamo solo l’ambizione di lasciare questo Paese, il nostro, meglio di come lo abbiamo trovato. Ci interessa solo questo. Possiamo sbagliare? Certo ovvio, chi è che non sbaglia. Chi lavora sbaglia” ma “l’intenzione e la dedizione cambiano tutto, anche il senso di un errore di un fallimento”.

“La strada è quella giusta. Alla faccia dei politicanti sempiterni. Alla faccia di chi ha illuso i cittadini e lavorato solo al proprio tornaconto! Avanti così” ha concluso.