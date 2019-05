M5S: ‘Con il Decreto Dignità abbiamo dichiarato guerra al precariato rimettendo al centro i cittadini cancellati dal malgoverno’

“Oggi, 1° maggio, (ieri, ndr) è la festa dei lavoratori. Per il MoVimento 5 Stelle il lavoro, colonna portante della nostra Costituzione, è una priorità assoluta. E i risultati che abbiamo raggiunto da quando siamo al Governo lo dimostrano”.

Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, aggiungendo che con il Decreto Dignità “abbiamo dichiarato guerra al precariato rimettendo al centro i cittadini e i loro diritti cancellati da anni di malgoverno”.

“Una guerra che abbiamo vinto, – hanno sottolineato i pentastellati – come dimostrano i dati Istat, che certificano un aumento di 60.000 occupati in un mese e 44.000 nuovi contratti a tempo indeterminato, con livelli di occupazione nel Paese ai massimi dal 2008. Cittadini, lavoratori, famiglie che con un lavoro stabile possono pianificare il proprio futuro uscendo finalmente dalla trappola dell’incertezza. Questo per noi vuol dire cambiamento”.

E dopo il Decreto Dignità, è arrivata “la madre di tutte le battaglie del Movimento 5 Stelle” ovvero quella per il Reddito di Cittadinanza, nonostante “per anni i nostri detrattori ci hanno detto che non si poteva fare”. Con questo strumento, oltre a ricevere un sostegno al reddito milioni di cittadini che vivono in povertà assoluta avranno modo di formarsi e ottenere un lavoro” hanno osservato.

“Ciò anche grazie ad un investimento senza precedenti, circa 2 miliardi di euro in due anni, in politiche attive del lavoro che vuol dire soprattutto riforma dei Centri per l’Impiego. Una riforma epocale visto che questi avranno 11.600 dipendenti in più rispetto all’attuale dotazione e un sistema informativo che metterà finalmente in comunicazione domanda e offerta di lavoro” hanno aggiunto i 5 Stelle.

“Ma oltre al Reddito c’è anche la Pensione di Cittadinanza” infatti “i nostri nonni, dopo una vita di sacrifici, potranno finalmente andare in pensione con un minimo di 780 euro mensili” e “a proposito di pensioni, con Quota 100 un milione di lavoratori nel prossimo triennio potranno anticipare l’uscita dal lavoro fino a 5 anni rispetto alla Legge Fornero” hanno ricordato.

“A breve sarà la volta del salario minimo orario” perché “in Italia quasi il 12 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali”, inoltre il M5S “ha previsto oltre 900 assunzioni all’Ispettorato nazionale del lavoro per combattere il lavoro nero e il caporalato, reintrodotto la cassa integrazione per cessazione abolita dal Jobs Act, messo 15 milioni di euro in più per i caregiver familiari in attesa di una legge che dia loro più dignità e più diritti e depositato un disegno di legge per il contrasto del falso lavoro autonomo” hanno fatto sapere.

“Tanto abbiamo fatto e tanto resta ancora da fare. Insieme” hanno concluso.