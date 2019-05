M5S: ‘In attesa che si riduca la produzione di plastica, con il disegno di legge ‘Salvamare’ la guerra alla plastica non ha più confini’

“L’onda del ‘plastic free’ si espande a tutti gli ambiti e settori, dopo decenni di allarmi inascoltati sulle conseguenze” infatti “secondo i dati dell’Ispra la plastica costituisce più dell’80 per cento dei rifiuti presenti in mare e sulle nostre spiagge”.

Lo ha spiegato il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sul blog delle stelle, aggiungendo che “dei 300 milioni di tonnellate prodotte nel mondo, ogni anno circa 8 milioni finiscono negli oceani e nei mari. Il 90 per cento viene trasportata dai fiumi che raccolgono le plastiche nell’entroterra”.

“I progetti più innovativi da soli non bastano a contrastare l’invasione delle plastiche” infatti “la parola d’ordine, come per tutti i rifiuti è ‘prevenzione'” nel senso che “serve una rivoluzione culturale che porti all’abbandono dell’usa e getta e alla riconversione dell’industria del settore, in modo da offrire soluzioni alternative per tutti i soggetti interessati” hanno osservato i pentastellati, sottolineando che “un passo avanti in tal senso è rappresentato dall’approvazione, lo scorso 27 marzo, della Direttiva europea che vieta dal 2021 la vendita di prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative, come posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini”.

“In Italia, fin dall’inizio della legislatura la lotta contro l’invasione della plastica ha ripreso slancio, soprattutto grazie alla campagna ‘Plastic free’ condotta dal ministro Sergio Costa e dal MoVimento 5 Stelle” hanno fatto presente.

“Proprio dall’iniziativa del ministro dell’Ambiente è arrivato il disegno di legge ‘Salvamare’, che presto sarà al vaglio del Parlamento. Grazie a questa legge i pescatori potranno portare a terra la plastica finita accidentalmente nelle loro reti, senza per questo essere penalizzati. I rifiuti raccolti potranno poi essere conferiti in apposite isole ecologiche allestite nei porti. Insomma, in attesa che si riduca drasticamente la produzione di plastica, ogni modo per recuperarla ed evitare che invada l’ambiente e minacci la nostra salute merita la massima attenzione. Finalmente la guerra alla plastica non ha più confini!” hanno concluso i 5 Stelle.