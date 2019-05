Sondaggi europee 2019: Lega e M5S in testa

Dal 23 al 26 maggio 2019 si terranno le elezioni europee e i cittadini dovranno votare i loro deputati all’Europarlamento.

In vista delle elezioni, sono stati fatti diversi sondaggi politici.

Secondo i sondaggi di Pollofpolls, la Lega è a 26 seggi, subito dopo troviamo il Movimento 5 Stelle con 18 seggi e infine il Partito democratico con 17 seggi, quindi in netto calo rispetto al 2014 in cui ne aveva preso 31. Forza Italia 8 seggi contro i 17 della precedente legislatura, mentre Fratelli d’Italia entra nel parlamento europeo per la prima volta.

In merito alla percentuale dei voti, la Lega è al 32,29 per cento, il Movimento 5 Stelle al 22,01 per cento, il Partito democratico al 21,76 per cento, Forza Italia al 9,49 e Fratelli d’Italia al 5,12 per cento.

Gli altri partiti non riusciranno a superare la soglia di sbarramento del 4 per cento, necessaria per accedere ai seggi.

I dati dell’ultimo sondaggio politico Swg per La7 – condotto tra il 24 e il 29 aprile su campione di 1.500 cittadini italiani – vedono la Lega al 31 per cento, il Partito democratico al 22,5 per cento e il Movimento 5 Stelle al 21,8 per cento. Forza Italia è all’8,8 per cento, e Fratelli d’Italia al 5 per cento.

Ma rispetto ad un sondaggio elettorale sempre di Swg datato al 23 aprile, quindi della scorsa settima, la Lega ha registrato un calo dello 0,7 per cento, il Movimento 5 Stelle un calo dello 0,5 per cento, mentre il Partito democratico ha registrato un aumento del consenso pari allo 0,5 per cento. Forza Italia e Fratelli d’ Italia, ugualmente hanno registrato rispettivamente un aumento dello 0,4 e 0,2 per cento.

Mentre dall’ultimo sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore, la Lega ha registrato il 36,4 per cento dei consensi, il Movimento 5 Stelle il 20,1 per cento mentre il Partito democratico il 20,5 per cento. Forza Italia ha raggiunto invece l’8,7 per cento delle preferenze, seguito da Fratelli d’Italia con il 5,4 per cento e +Europa con il 3,1 per cento.