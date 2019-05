Di Maio tiene testa alla Gruber e a Damilano nonostante continue interruzioni e provocazioni

“Avete seguito il nostro Di Maio a Otto e Mezzo ieri sera? Ha tenuto testa a due giornalisti molto agguerriti come Gruber e Damilano, nonostante sia stata una trasmissione un po’ ‘particolare'”.

Lo ha scritto il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

La conduttrice del programma, Lilli Gruber, ha esordito dicendo che c’è “un pandemonio all’interno del governo, perché ai vertici c’è una rottura, sarà crisi di governo?”.

Nel corso della trasmissione infatti è intervenuto il direttore de l’Espresso Marco Damilano, il quale ha detto che il Movimento 5 Stelle “ha perso le elezioni in Abruzzo, in Basilicata, in Sardegna, a Bagheria e a Gela” e Di Maio ha risposto che “alle amministrative abbiamo dei problemi perché ci comportiamo in un modo per non avere le liste civiche e a livello nazionale abbiamo un altro comportamento elettorale”.

E poi ha aggiunto che con le manovre varate dal governo, “l’occupazione è aumentata, sopratutto tra le donne, e addirittura i contratti a tempo indeterminato aumentano” ma la Gruber lo interrompeva ripetutamente impedendogli di continuare il discorso.

Ha inoltre sottolineato che il Movimento sta “lavorando per attuare alcuni principi della costituzione come quello sulla sanità che ancora in condizioni pessime in Italia, o sul lavoro col salario minimo orario che significa dare ai cittadini la possibilità di avere un salario dignitoso per arrivare a fine mese” e ha fatto sapere che “lo proporremo in Europa ma lo stiamo già facendo in parlamento al senato in Italia”.

Guarda il video: