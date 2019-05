Il presidente dell’INPS annuncia i risultati del Reddito di Cittadinanza: ‘Più di due milioni di persone ricevono soldi’

“Sono già oltre 2 milioni le persone raggiunte dal Reddito di Cittadinanza. Molti, abituati alle truffe politiche dei vecchi partiti e disinformati dalla stampa, non credevano che avremmo mantenuto le promesse”.

Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, aggiungendo che “i soldi sono arrivati e la vita di molti sta cambiando” infatti “ne beneficeremo tutti, soprattutto commercianti e imprese grazie all’aumento dei consumi”.

È stato proprio il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, ospite alla trasmissione televisiva “Porta a Porta” su Rai1, ad annunciare i risultati del Reddito di Cittadinanza.

Ha infatti confermato che “poco più di due milioni” di persone hanno beneficiato del sussidio e ci sono “oltre 300mila carte” che le persone hanno in mano.

Il conduttore del programma, Bruno Vespa, è intervenuto per chiedere se sia vero, come disse Luigi Di Maio, che “la somma deve essere spesa entro il mese” e Tridico ha confermato spiegando che “deve essere spesa entro il mese successivo altrimenti c’è una decurtazione del 20 per cento” anche perché “una famiglia 1200 euro al mese li spende con 4 figli” e “se non li spende ci dobbiamo chiedere perché non li spende, forse non sei povera? Anche questo è un modo per vedere a 360 gradi la povertà”.

“Quelle persone devono spendere perché non hanno altro – ha continuato il presidente dell’INPS – e se non li spendono probabilmente hanno altro e poi c’è un incentivo al consumo importante, infatti quelle persone hanno, come diciamo noi economisti, una propensione al consumo molto importante che si riversa in domanda aggregata”.

Guarda il video: