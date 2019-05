Il Movimento 5 Stelle ha già cambiato l’Italia e la cambierà sempre di più e il vecchio non tornerà

La novità costituta dalla Lega riconfigurata da Matteo Salvini si presenta senza il riferimento al ‘Nord’, ma con tematiche nordiste.

Su proposta e su impulso del Movimento 5 Stelle e Lega hanno dato vita al Governo Conte, con un programma definito nel Contratto di Governo e firmato da entrambe le forze politiche.

Quindi una Lega nazionale che non può più usare con Roma l’appellativo di ‘Ladrona’ e né può più dare del ‘terun’ ai meridionali. La lega di Salvini ora vuole i voti dei romani e dei meridionali.

E pur di averli non pratica filtri all’ingresso di personaggi che provengono in tantissimi casi dalla mala politica, come pone in evidenza lo scandalo Arata-Siri.

Ma tale disinvoltura può essere esiziale per la Lega.

Una Lega tutta concentrata nel contrastare l’immigrazione, dove ha ottenuto risultati innegabili e che vanno messi in risalto. Meno, molto meno efficace nei rimpatri, che procedono con esasperante ritardo.

Senza dimenticare che al momento più difficile il capo della Lega Salvini è stato difeso al Senato dal Movimento 5 Stelle – generosità costata sangue – nei confronti di chi voleva trascinarlo in un processo che, per la verità, lui in un primo, incautamente e troppo baldanzosamente, aveva addirittura invocato. Ed è stato costretto a una precipitosa quanto imbarazzante marcia indietro.

C’è poi la macchia dei 49 milioni di euro di soldi pubblici da restituire che non si sa se ci sono o non ci sono e che comunque la Lega si è impegnata a restituire in qualche decina d’anni, dilazione concordata con la magistratura giusto per non pregiudicare la sua operatività politica che evidentemente richiede parecchie risorse finanziarie.

Distanze siderali dalla frugalità e sobrietà dei 5Stelle, che mai hanno preso un euro di soldi pubblici, pur avendo diritto, in base alla legislazione vigente, a prenderne per decine e decine di milioni a partire dal loro primo ingresso in politica, ma vi hanno sempre rinunciato.

Anzi continuano a dare una parte dei loro stipendi di deputati e senatori a iniziative benefiche e con un’altra parte sostengono la piattaforma Rousseau.

In questi giorni tiene banco la vicenda del Sottosegretario Armando Siri, per il quale Il Presidente Conte si appresta nella prima riunione del Consiglio dei Ministri a chiedere la revoca dell’incarico.

Dignità vorrebbe che Siri dia spontaneamente le dimissioni e così liberi il governo dalla sua imbarazzante presenza e dia modo a lui di concentrarsi a organizzare la sua difesa dalle accuse che gli muove la magistratura, posto che si è dichiarato innocente.

Cosa dire poi dell’apparentamento della Lega con FI-FdI, per le politiche del marzo dell’anno scorso e poi dismesso (per ora? fino a quando?), e poi quello successivo, persistente, e che dovrebbe continuare, nei comuni e nelle regioni?

Quindi la novità della Lega è solo apparente e la si può descrivere come una buona operazione che sta a mezza strada tra una sorta di refashion politica e un buon uso di stoffa mediatica nuova a mo’ di toppa su un vestito politico vecchio, laddove esso presentava evidenti segni di usura.

Per essere davvero nuova, come ci auguriamo e desideriamo, la Lega dovrebbe buttare via il vestito della vecchia politica e indossarne uno completamente nuovo senza nessuna contaminazione con malepratiche e con i personaggi, al Nord, al Centro, al Sud, e nelle Isole, che le adottano.

Ma Salvini potrà, vorrà, farlo davvero?

Saranno i fatti a dare la risposta sicura.

Infine non può mancare un cenno a Nicola Zingaretti.

É mai possibile che qualcuno in buona fede possa definire Zingaretti una novità?

É credibile la rappresentazione di Zingaretti propugnatore e fautore del cambiamento del PD?

Un politico di professione, in carriera da tempo immemorabile può essere una novità?

Forse l’unica novità di Zingaretti è il record di indagini a suo carico al momento: ben tre, se non me ne è sfuggita qualcuna.

Credo che nessun leader politico al momento di assumere il massimo incarico di responsabilità nel suo partito, abbia mai raggiunto una tale performance.

Per il PD non arriva nessuna ventata di nuovo e viene confermato il trend in crescita da molti anni.

I governatori regionali indagati sono cinque: Zingaretti nel Lazio, Marcello Pittella in Basilicata, Vincenzo De Luca in Campania, Michele Emiliano in Puglia e (ultima?), Katiuscia Marini in Umbria; è indagato l’ex tesoriere del partito Francesco Bonifazi, in carica fino a poche settimane fa; è rinviata a giudizio la deputata Micaela Campana; come ciliegina sulla torta, abbiamo il suo segretario Zingaretti, indagato in tre diverse indagini.

Per risolvere tutti i problemi PD e per renderlo nuovo e all’altezza dei tempi moderni è venuta la geniale idea, molto innovativa, del suo nuovo tesoriere PD Luigi Zanda voluto da Zingaretti.

Ha depositato due distinte proposte di legge recanti come oggetto:

– Aumento degli stipendi di deputati e senatori

– Ripristino del finanziamento pubblico dei partiti

Zingaretti sostiene che è una iniziativa personale di Zanda prima che fosse nominato nuovo tesoriere del PD. Ma non gli ha chiesto di ritirare le due proposte di legge e che quindi restano incardinate per l’iter di approvazione e sono pronte la discussione.

Tutti i partiti saranno d’accordo a far diventare legge le due proposte di Zanda, compresa la Lega.

C’è solo un ‘piccolo’ problema: i 5 Stelle non sono d’accordo e hanno chiesto che le due proposte siano ritirate.

E ce n’è uno ‘grande’ come una montagna: non sono d’accordo il 90% degli italiani.