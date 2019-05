Moscovici da Floris come tentativo di distrazione di massa dal tracollo del PD per la serie infinita di scandali che lo stanno travolgendo

Certo non cadremo nell’errore di fare da megafono a Moscovici, divorato dall’odio e dall’invidia verso l’Italia e verso chi, da quando è nato il Governo del Cambiamento, riesce a dare dignità nuova e a ottenere grande rispetto per il nostro paese a livello internazionale.

Macron e Moscovici sono stati costretti a chinare il capo di fronte all’Italia a 5 Stelle, mentre quando c’era il PD di Renzi e Gentiloni impazzavano e facevano quello che volevano in Italia.

Quei tempi sono andati via per sempre.

Son dovuti andare da Mattarella a pietire che visitasse la Francia per tirarli fuori dalla umiliazione in cui li aveva cacciati il Governo italiano, quando, con Di Maio, ha fatto sapere al mondo come Macron stesse massacrando un gran numero di francesi riducendoli in miseria e come i gilet gialli avessero ragione da vendere incoraggiandoli nelle loro azioni politiche pacifiche.

Di Maio ha ricordato a Macron e al mondo come la Francia sfruttasse oltre 200 milioni di africani imponendo ad essi di adottare una moneta che non è la loro, ma di un Paese straniero, e cioè la Francia.

E farebbe bene, Di Maio, a ripetere e insistere come un trapano questa verità fastidiosa e che Macron e Moscovici non vogliono sentire e vogliono che non se ne parli.

No invece! Bisogna che se ne continui a parlare fino a quando non si ottiene il risultato di far finire questo inaccettabile sfruttamento.

La battaglia per far finire lo sfruttamento di buona parte dell’Africa centrale da parte dei coccodrilli della finanza francese che prima divorano e raspano tutto quello che possono raspare e poi fanno finta di piangere sulla povertà degli africani che loro stessi hanno provocato costringendo quei popoli ad abbandonare i loro Paesi e a riversarsi in Italia, nella stessa Francia e in tutta l’Europa mossi dalla disperazione.

Questa è la battaglia anche dei gilet gialli.

Ma Moscovici non è venuto in Italia mosso dall’esigenza di ritornare qui da noi col capo cosparso di cenere. É venuto da noi per ricevere la riverenza del PD, rappresentato per l’occasione dai clown mediatici ‘de sinistra’ al caviale.

É venuto qui da noi, per replicare la slinguata che Fazio fece a Macron con una intervista celebrativa da Ancien Regime fatta dal clown di palazzo venuto dall’Italia all’Eliseo.

Il clown mediatico questa volta lo ha fatto Floris con la slinguata a Moscovici.

Floris e il suo capo Cairo, che gli paga prevedibilmente un buon stipendio, son venuti in soccorso del PD di Zingaretti e Gentiloni, travolti e sconvolti dagli scandali e impossibilitati a dire qualcosa di ascoltabile perché, con l’encefalogramma piatto, riescono a biascicare poche parole incomprensibili.

Chiedono il ‘soccorso rosso’ a Moscovici, con la speranza vana che Floris gli prepari il terreno giusto perché un francese faccia campagna elettorale meglio di quanto non possano fare i cosiddetti dirigenti, italiani, del PD.

A bel punto di abiezione e di meschinità sono arrivati.

Ormai per Zingaretti E Gentiloni la situazione è sfuggita largamente di mano.

Non riescono più a mettere ordine al loro pensiero e alle loro parole, che sanno solo di arroganza vuota, di spocchia viscida, e di prosopopea vana, mendicanti di aiuto in Italia e in Europa, perché inetti come sono, non sono capaci né di una politica e neppure di fare una campagna elettorale degna di questo nome.

Si arrampicano negli specchi di risibili accuse ai 5Stelle e vi scivolano non appena cercano di scalarlo, scena che richiama Stanlio e Ollio, più che la politica.

Ora, senza dignità, sono andati a mendicare da Moscovici affinché facesse uno spot per loro, perché ormai sono alla disperazione più nera.

– Sono sotto indagine un bel pezzo dei loro capi e capetti, a partire dal loro nuovo segretario che avrebbe dovuto fare nuovo il loro partito, indagato contemporaneamente 3 volte, per il momento;

– Hanno la maggior parte dei loro governatori regionali indagati (è di oggi la notizia che il loro governatore calabrese è indagato per associazione a delinquere e per vari altri reati;

– Deputati ed ex sottosegretari rinviati a giudizio o condannati, come la sarda Barracciu (notizia di ieri);

– La governatrice dell’Umbria che ha promesso a Zingaretti di dimettersi ma è ancora lì a sedere imperturbabile, incollata più che mai alla poltrona;

– Il loro nuovo tesoriere, nel panico per trovare soldi, che tira fuori dal capello di prestigiatore il coniglio dell’aumento degli stipendi dei parlamentari da 13 mila a 20 mila euro, coniglio che ha dovuto frettolosamente rimettere nel capello, obbligato dai 5Stelle;

Il nuovo tesoriere che non si arrende, ma osa chiedere, per fare del male al suo stesso partito, 90 milioni di euro per i partiti a carico dello Stato, cioè di tutti noi, compresi gli elettori, potenziali, del PD.

Dal disastro li dovrebbe salvare Moscovici andato in loro soccorso da Floris e Cairo con un mega spot che dovrebbe essere, nei loro desiderata, se non convincente, almeno degno di una attenzione, da parte degli italiani, maggiore di quella riservata ai vari Zingaretti, Gentiloni, Pisapia, Calenda.

A questo livello di bassezza intellettuale e di disistima verso se stessi sono arrivati i capi e capetti del PD, le cui origini ben altri discendenti avrebbero meritato.

Stendiamo un velo pietoso.