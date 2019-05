Il PD non ha nulla da dire ai suoi alleati Macron e Moscovici sui gilet gialli e i paesi africani depredati?

Si annuncia una grande mobilitazione degli intellettuali e artisti francesi a sostegno dei Gilet Gialli. In gran numero, circa 1400, hanno firmato un manifesto che definisce gli scopi dell’associazione cui hanno dato vita e a cui è stato dato il nome di ‘Yellow Submarine’, lo stesso della famosa canzone dei Beatles.

Hanno creato un sito web che mira a raccogliere firme per la sottoscrizione del testo del manifesto a sostegno delle ragioni dei Gilet Gialli e contro gli oligarchi francesi della politica, degli affari, della finanza, dell’alta burocrazia statale.

Questa casta di super privilegiati, che si restringe sempre più e che sempre più diventa esclusiva, mette ai margini della vita sociale, economica e politica la stragrande maggioranza dei francesi.

Non solo li emargina, ma li ha ridotti in gran parte in condizioni di indigenza e di povertà estrema.

I rappresentanti principali che curano gli interessi di questa casta sono Macron e Moscovici e, prima di loro, Sarkozy e Hollande. Macron e Moscovici, del resto, erano nel governo di Hollande come ministri.

Entrambi hanno portato avanti politiche economiche e sociali che hanno fortemente penalizzato i più poveri tra i francesi, togliendo diritti sociali ed economici che si davano acquisiti una volta per sempre e senza che il principale sindacato francese, la CGT, abbia fatto una lotta serrata per impedirlo. La stessa cosa che ha fatto, con il silenzio dei sindacati CGIL CISL UIL, in Italia il PD di Napolitano e Renzi non per nulla alleati con Sarkozy, Hollande, Macron e Moscovici.

La totale scomparsa o fuga o debacle di quella che era la prestigiosa sinistra francese, nella sua fase terminale ha saputo solo proteggere i terroristi brigatisti italiani, come ha fatto con il più famoso di essi, Battisti, catturato qualche mese fa in America Latina.

Quindi quella sinistra francese di allora è La Gauche Caviar di oggi, la sinistra al caviale, quella che tutela e fa gli interessi degli oligarchi francesi, e affama gran parte del popolo francese, come la sinistra al caviale o cashmere italiana ha ridotto in estrema povertà 5 milioni di italiani.

Gli intellettuali e artisti di ‘Yellow Submarine’ hanno coniato uno slogan che rappresenta nel migliore dei modi come loro si identificano con questa parte del popolo francese che si sta battendo per poter trascorrere una vita più dignitosa: ‘I Gilet gialli siamo noi’.

Gli autori del testo hanno mostrato il loro aperto sostegno a questo nuovo movimento politico e sociale francese, il giorno stesso del suo 25° atto di mobilitazione, denunciando allo stesso tempo l’atteggiamento e la politica di Macron.

Tra i firmatari del testo ci sono tanti nomi molto famosi: Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, Jeanne Balibar, Luis Rego, Yvan Le Bolloc’h, Bruno Gaccio, Laurent Cantet, Sam Karmann e Jean-Luc Moreau.

Essi, nel testo che hanno firmato e per il quale richiedono firme, proclamano con fermezza: ‘Non ci siamo fatti ingannare’.

Essi sostengono che i “Gilet gialli” reclamano “cose essenziali’, come la democrazia diretta, una maggiore giustizia sociale e fiscale, misure radicali contro lo stato di emergenza.

Questi uomini e donne della cultura e dell’arte accusano anche i media mainstream: ‘li vediamo come strumenti per screditare eccessivamente i Gilet gialli, descritti come anti-ambientalisti, estremisti, razzisti, teppisti … Non funziona, questa storia non è reale nemmeno se i media mainstream e i portavoce del governo ce la facessero credere.’

Il numero di vite dei Gilet Gialli ferite e spezzate, arresti e condanne è inaccettabile per loro e chiedono la fine di ogni violenza di Stato contro i manifestanti.

Si chiedono: ‘come possiamo ancora esercitare il nostro diritto di manifestare di fronte a tale repressione?’. E protestano vigorosamente contro un “arsenale legislativo che viola le nostre libertà fondamentali’.

Denunciano energicamente che ‘la violenza più minacciosa è economica e sociale’.

Con molto coraggio definiscono Emmanuel Macron ‘il presidente dei ricchi’ e affermano che inaccettabile violenza ‘è quella di questo governo che difende gli interessi dei pochi a scapito di tutti’.

Sono per ‘progettare un mondo migliore’ e credono, da convinti ecologisti, che ‘la convergenza delle lotte sociali e ambientali sia in arrivo’.

E così concludono: ‘Noi scrittori, musicisti, registi, produttori, scultori, scultrici, fotografi, tecnici del suono e dell’immagine, sceneggiatori, coreografi, disegnatori, pittori, comici, artisti, ballerini, creatori di ogni tipo, siamo disgustati dalla repressione, dalla manipolazione e dall’irresponsabilità di questo governo in un momento cruciale della nostra storia’, insistendo nell’invitare i cittadini francesi a ‘progettare un mondo migliore’.

I promotori di ‘Yellow Submarine’ sono in completa antitesi con i soloni intellettualoidi, amanti del portafogli pieno, della Gauche Caviar che il 9 dicembre scorso, avevano chiesto ai ‘Gilet Gialli’ di ‘fermarsi’.

Parliamo dei soliti, celebrati anche dai nostri giornaloni, Bernard Henri-Levy, Cyril Hanouna, Thierry Lhermitte e Stephane Bern, i quali, facenti anch’essi parte della casta dei privilegiati, si erano schierati a favore della repressione del movimento dei ‘Gilet Gialli’.

E il PD di Zingaretti, di Gentiloni, di Calenda, di Pisapia, e dei veri capi, Napolitano, Draghi, Prodi, con chi si schiera?

Continuerà a schierarsi con Macron, il ‘presidente dei ricchi’, con Moscovici, che quando era ministro ha fatto solo gli interessi degli oligarchi francesi e ha massacrato i più poveri dei francesi, al punto che anche Hollande l’ha dovuto allontanare dal ministero per i disastri sociali che stava combinando?

Si schiererà ancora con chi ha organizzato la macelleria sociale in Francia e con chi ha depredato e continua a depredare i Paesi africani dove vivono oltre 200 milioni di persone che Macron, Moscovici e tutti gli altri prima di loro hanno ridotto e continuano a portarli alla disperazione, a farli così scappare dalla loro terra?

Per quanto ci riguarda saremo sempre a favore di tutti coloro che danno un aperto sostegno ai ‘Gilet Gialli’, che li riteniamo infangati dall’accusa di essere violenti, sebbene li invitiamo a mettere la massima attenzione a isolare ed escludere dal loro movimento chiunque solamente osi parlare dell’uso della violenza nella loro, che facciamo anche nostra, sacrosanta battaglia politica.