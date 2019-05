M5S: «De Luca blocca l’assunzione dei navigator per boicottare il reddito di cittadinanza»

«De Luca ci spieghi subito cosa sta succedendo! Le 13 mila candidature per navigator del Reddito di Cittadinanza, arrivate in Campania, sono tutte bloccate perché la Regione non ha aderito alla convenzione con Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro. 800 giovani rischiano di non poter lavorare per questa irragionevole presa di posizione di Vincenzo De Luca e del suo Assessore al Lavoro».

Così la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Di Stasio in un post sulla propria pagina Facebook.

«Quella del navigator è una figura chiave nei centri per l’impiego, per fare incontrare domanda e offerta di lavoro. Se De Luca ha qualcosa contro le politiche per l’occupazione messe in campo da questo Governo, vuole farlo pagare agli 800 ragazzi e ragazze che si vedranno negata l’opportunità?? Che lo dica chiaramente! E lo vada a spiegare soprattutto ai giovani che hanno partecipato a questo bando,» conclude Di Stasio.

Sulla questione si è espresso anche un altro esponente 5Stelle, Gennaro Saiello, che ha spiegato:

«Quello che sta facendo Vincenzo De Luca è gravissimo. Pur di provare a far fallire il Reddito di Cittadinanza, manda il suo burattino-assessore Sonia Palmeri ad annunciare che la Campania sarà l’unica regione in Italia che non aderirà alla convenzione con Anpal per l’assunzione di 471 Navigator. La ragione addotta è più ridicola dei personaggi che la espongono. Per il duo De Luca-Palmeri si andrebbe a creare nuovo precariato. E’ precariato, dunque, formare e impiegare per due anni giovani laureati, remunerandoli con 27mila euro annui, oltre a un forfettario a titolo di rimborso spese, per farne figure indispensabili per incrociare domanda e offerta di lavoro nella nostra regione? E’ precariato trovare occupazione stabile alle migliaia di percettori di Reddito di cittadinanza? L’unica forma di nuovo precariato è il piano lavoro truffa di De Luca, che creerà 10mila tirocinanti e nessuna garanzia di occupazione».

