Mercatone Uno, Calenda contro Di Maio: ‘Non si è accorto del fallimento’. Ma gli acquirenti furono scelti durante il suo ministero

“Pensavamo che almeno nel giorno del silenzio elettorale il PD ci risparmiasse le sue balle. Ci sbagliavamo.

Come si fa a mentire in questo modo? Non hanno più neanche un briciolo di dignità?”.

Così ha scritto il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, commentando un post pubblicato da Carlo Calenda.

L’ex Ministro dello Sviluppo economico, sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due Vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidimaio”.

L’esponete del Pd, ha fatto riferimento al Mercatone Uno, l’azienda che ha dichiarato il fallimento nella giornata di ieri.

Il direttore de Il Tempo, Franco Bechis, ha risposto a Calenda affermando: “Ricordo che l’autorizzazione alla vendita di Mercatone Uno a questi ‘solidi’ campioni con finanziaria maltese alle spalle falliti in un anno esatto, è stata comunicata dal Mise il 18 maggio 2018. Il ministro in carica era @CarloCalenda, per cui oggi il silenzio sarebbe d’oro”.

Anche Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è intervenuto sul fallimento dell’azienda osservando: “Io stesso avevo visitato due punti vendita, uno in Toscana e uno in Abruzzo, con due interrogazioni al ministro Di Maio per avvertire dei rischi che i lavoratori mi avevano illustrato. Perché non è intervenuto a quel tempo il governo?”.

La crisi di Mercatone Uno è iniziata nel 2015, quando al Mise c’era Federica Guidi, ma la vicenda si è conclusa il 18 maggio 2018 quando al ministero c’era ancora Carlo Calenda dato che il governo del cambiamento si è insediato il primo giugno.

Il 18 maggio 2018 fu autorizzata la “vendita dei compendi aziendali di Mercatone Uno in amministrazione straordinaria” a “Shernon Holding e Cosmo”, acquirenti individuati dai commissari straordinari Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari.

Il 21 maggio erano stati comunicati i dettagli ai rappresentanti dei sindacati: la “Shernon Holding” avrebbe acquisito 55 punti vendita, il marchio, la logistica e la sede, mentre Cosmo, attivo con il marchio Globo, avrebbe acquisito altri 13 punti vendita. Secondo i tre commissari questo avrebbe consentito “la continuità aziendale e la salvaguardia di oltre 2mila posti di lavoro”.

Il sindacalista Stefano Biosa, della Filcams-Cgil di Bologna, parlando all’agenzia di stampa Dire ha sottolineato che “questo imprenditore è stato scelto dal ministero: il suo piano industriale, le garanzie e i partner sono stati vagliati e autorizzati dal ministero”.

“Ci sta che il Governo, in quel dato momento, abbia valutato la proposta di Rigoni come la migliore, ma da quando abbiamo fatto l’accordo a giugno per la cessione del plesso aziendale sono passati nove mesi e in questi nove mesi un comitato di sorveglianza del ministero doveva vigilare, però non lo ha fatto” ha aggiunto.