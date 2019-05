Erspamer: «Il fronte liberista chiede all’unisono di portargli su un piatto d’argento la testa della loro bestia nera, Di Maio»

«Se fossi iscritto al M5S oggi voterei a favore di Di Maio. È in atto un gravissimo attacco contro un legittimo governo e un Parlamento democraticamente eletto. La Costituzione lo dice chiaramente, nell’articolo 60: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni”».

È quanto si legge in un commento pubblicato su Facebook da Francesco Erspamer, professore di studi italiani e romanzi all’Università di Harvard e blogger vicino al Movimento 5 Stelle.

«È vero» continua «che il presidente della Repubblica può sciogliere le Camere (articolo 88), ma deve trattarsi di ragioni gravi mentre nel caso di questa legislatura quelle addotte sono tutte pretestuose. Delle precedenti 17 legislature solo quattro sono durate meno di quattro anni, e di queste quattro una è quella del sequestro Moro e dell’emergenza nazionale e due (consecutive) sono del trapasso dalla prima alla seconda repubblica».

«Non c’è neanche un precedente di una legislatura che sia durata un solo anno e per la cui caduta abbiano così attivamente e impunemente lavorato potentati stranieri, attraverso le loro quinte colonne interne ma anche in prima persona» sottolinea Erspamer, che aggiunge: «Era prevedibile: la posta in gioco è altissima; la casta non solo non vuole rinunciare ai propri privilegi ma neppure al diritto di continuare ad arricchirsi oscenamente, e gli speculatori internazionali non hanno ancora finito di spolpare l’osso dell’economia italiana e di privatizzare il nostro sistema pubblico».

«Occorre dunque ripetere con forza che salvo circostanze davvero eccezionali un Parlamento non può essere esautorato prima che abbia completato il suo mandato quinquennale;» scrive ancora il docente «di certo non in nome di ciò che desiderano i governi esteri o le multinazionali e neppure sulla base dei risultati di una consultazione che storicamente non ha mai avuto alcuna importanza e che non riguarda il potere legislativo nazionale bensì quello europeo».

«In tali circostanze proprio non si può fare quello che il fronte liberista e liberal chiede all’unisono, dagli aperti odiatori del M5S ai finti simpatizzanti alla Travaglio, ossia di portargli su un piatto d’argento la testa della loro bestia nera, Di Maio,» osserva Erspamer.

«Sarebbe un errore altrettanto grave di quello che nel 1948 avrebbe commesso il PCI se dopo una sconfitta elettorale ancora più netta e dolorosa, che diede ai democristiani il potere assoluto invece di aprire le porte al socialismo, avesse esautorato Togliatti, come avrebbero voluto gli amerikani e i loro fiancheggiatori all’interno del partito. Tre mesi dopo Togliatti subì un grave attentato, a conferma di quando fosse scomodo. Ma sopravvisse e nei successivi quindici anni fece del PCI una forza determinante della politica italiana, rintuzzando il colpo di mano di De Gasperi (la legge truffa del 1953) ed estromettendo dal partito sia le correnti oltranziste che quelle di destra. Quando morì, il PCI aveva raggiunto il 25% dei consensi. Sono diversi i tempi e diversi i partiti in questione; ma il M5S deve imparare da quel PCI la determinazione e l’organizzazione; e soprattutto la capacità di resistere alle pressioni esterne,» conclude il professore.