‘Sì, questo lo posso dire con certezza’. Il ministro della Salute Grillo pronta a dimettersi in caso di tagli alla sanità

Il ministro della Salute Giulia Grillo pronta a dimettersi nel caso di nuovi tagli alla sanità.

Grillo ha affermato che la clausola di salvaguardia per il finanziamento del Fondo sanitario presente nella bozza del Patto per la Salute «è politicamente irricevibile ed è stata inserita non viene dal Ministero della Salute ma è stata inserita in questa bozza e in questa fase dove ovviamente il Patto non è definitivo, per espressa richiesta degli uffici del Ministero dell’Economia».

«In queste ore – ha spiegato Grillo – sta circolando una bozza del Patto per la Salute all’interno della quale è stata evidenziata giustamente la presenza di una clausola di invarianza finanziaria dove viene indicato qual è il finanziamento del Fondo sanitario come da Legge di Bilancio (116,4 mld per il 2020 e 117,9 mld per il 2021), ‘salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblico e a variazione del quadro macroeconomico’».

«Questa clausola – ha precisato – non viene dal Ministero della Salute ma è stata inserita in questa bozza e in questa fase dove ovviamente il Patto non è definitivo, per espressa richiesta degli uffici del Ministero dell’Economia. Questa clausola, che peraltro è identica a quella che era contenuta nel vecchio Patto per la Salute (2014-2016) varato dal Governo del Pd e che produsse allora i suoi effetti, poiché di fatto nel 2016 il finanziamento previsto era di 115,5 mld e invece il finanziamento effettivo fu di 111 mld, per me è politicamente irricevibile. E questo perché ritengo che la sanità abbia già dato tutti i contributi che poteva dare ai tagli che sono stati fatti sulla finanza pubblica. Dalla sanità non è più possibile prendere un centesimo».

Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sull’eventualità delle sue dimissioni in caso di tagli al sistema sanitario, il ministro ha detto: «Sì, questo lo posso dire con certezza»

