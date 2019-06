Sondaggio Gpf per La Notizia Giornale: il Movimento 5 Stelle sorpassa il Pd

Dopo la disfatta elettorale delle ultime Europee, il Movimento 5 Stelle torna in testa al Pd.

Secondo l’ultimo sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia Giornale, il Movimento si attesta al 23,3 per cento, contro il 22,7 per cento del Partito democratico.

Il presidente e amministratore delegato di Gpf, Roberto Baldassari, ha spiegato che “certamente il dato del Movimento Cinque Stelle è la vera sorpresa di quest’ultima rilevazione” ma è “un dato altrettanto facile da spiegare: il sondaggio è stato realizzato prendendo come riferimento le elezioni della Camera dei deputati e, quindi, una tornata politica, con un’affluenza del 67 per cento, un po’ più bassa delle precedenti Politiche del 2018 ma più alta di quella registrata alle ultime Europee”.

“Questo spiega – ha aggiunto – i circa 7 punti di differenza rispetto al risultato di dieci giorni fa e il controsorpasso su un Pd che, sostanzialmente, conferma il risultato del 26 maggio scorso”.

Baldassari inoltre ha fatto presente che “la maggioranza degli italiani boccia l’ipotesi di un voto anticipato: per il 54 per cento il Governo Conte deve andare avanti”.

“Per il 61 per cento dell’elettorato grillino il Movimento deve restare al Governo ‘mediando’ con la Lega. Rompere e tornare al voto è invece la strada indicata solo dal 32 per cento”, e “alla domanda ‘di chi è la colpa’ della deludente performance delle Europee, solo il 21 per cento della base M5S risponde indicando il nome di Di Maio” ha affermato.

“Addirittura – ha proseguito l’Ad di Gpf – meno di quanti (il 27 per cento) mettono sotto accusa gli altri leader del Movimento, come Di Battista, Fico, Grillo e la Raggi. Fermo restando che la maggioranza dell’elettorato grillino (il 57 per cento), addossa genericamente la responsabilità alla dirigenza che non avrebbe fatto un’adeguata campagna elettorale sui territori”.

Per quanto riguarda gli elettori della Lega, “il 49 per cento ritiene che il Carroccio debba rimanere nel Governo” mentre “per il 47 per cento dovrebbe uscirne per capitalizzare alle Politiche l’ampio consenso delle Europee” ha fatto sapere.

In riferimento alle preferenze sui leader, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella acquista un punto, così come il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini.

La leader di FdI Giorgia Meloni ottiene due punti, rimane stabile Nicola Zingaretti, mentre perdono un punto Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi.