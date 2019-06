Governo, sondaggio Emg Acqua: gli italiani non vogliono tornare al voto ma chiedono un rimpasto

Stando all’ultima rilevazione realizzata da Emg Acqua per la Rai dopo le elezioni europee, di fronte all’instabilità del governo gli intervistati escludono la possibilità di elezioni anticipate, ma ritengono necessario un rimpasto di governo.

Precisamente, secondo il 58 per cento degli elettori, l’attuale esecutivo guidato da Giuseppe Conte deve andare avanti, mentre il 34 per cento – rappresentato soprattutto dagli elettori del Pd – ritiene che la soluzione migliore sia procedere con le elezioni anticipate.

Il 79 per cento degli intervistati, ha espresso anche la volontà di cambiare alcuni ministri, un’idea condivisa dagli elettori di tutti i partiti, in percentuale minore per quelli del Movimento 5 Stelle ma comunque sopra il 50 per cento. Il 12 per cento ritiene invece che non sia necessario procedere con un rimpasto.

In merito alla durata del governo, il 34 per cento degli italiani crede durerà per tutta la legislatura, il 32 per cento non spera nei 5 anni ma almeno fino alla fine dell’anno, mentre il 28 per cento prevede una durata più breve, non oltre settembre.

Per quanto riguarda lo sforamento del deficit, il 65 per cento del campione – compresi gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle – pensa che l’esecutivo debba rispettare le regole europee, invece per il 26 per cento degli intervistati, le regole europee possono passare in secondo piano e non venire considerate, e il restante 9 per cento si è astenuto.

L’ultima domanda posta agli intervistati riguarda la priorità che il governo deve avere ora: il 56 per cento degli italiani l’ha individuata nell’abbassamento delle tasse, il 40 per cento nel tenere in ordine i conti pubblici.