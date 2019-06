Minibot, Daniel Eckert: ‘La valuta parallela dell’Italia è esplosiva per la zona euro’

“Il governo italiano gioca con il fuoco. I politici della Lega di Matteo Salvini continuano a mettere sul tavolo l’idea di una moneta parallela”.

Lo ha scritto il giornalista Daniel Eckert in un articolo per il quotidiano tedesco Die Welt, in riferimento alla questione dei minibot italiani, titoli statali di piccolo taglio che potrebbero essere usati per pagare le tasse e portare all’adozione di una nuova moneta in Italia.

“Portano un nome che suona in qualche modo carino: i minibot” ma “una volta diffusi, i loro effetti potrebbero non essere carini” perché “i minibot sono uno strumento finanziario con il quale il governo populista d’Italia potrebbe scardinare l’eurozona” o “quantomeno potrebbero sconfessare Bruxelles e l’Unione europea (UE) e seminare un nuovo dissidio nel cuore dell’unione monetaria” ha osservato.

“Tra l’indifferenza dell’opinione pubblica interna, la Camera dei Deputati italiana ha votato la scorsa settimana per l’introduzione dei minibot” con cui “in futuro, lo stato dovrebbe avere il diritto di pagare i fornitori nazionali” ma potrebbero essere usati anche “per il regolamento dei debiti fiscali” pertanto, “la definizione di mezzi di pagamento sembra essere soddisfatta, soprattutto dal momento che i minibot, come suggerisce il termine ‘mini’, dovrebbero essere emessi in piccole denominazioni (ad esempio, 100 euro)” ha fatto sapere il giornalista.

“Da quel momento in poi, è solo un piccolo passo verso una valuta parallela, e questo è esattamente ciò che Matteo Salvini, leader della Lega di destra e vice primo ministro, potrebbe mirare a fare. Il portavoce economico della Lega, Claudio Borghi, è un acceso sostenitore dei piccoli mostri fiscali. Come per gli altri paesi dell’unione monetaria, vale anche per l’Italia: la moneta a corso legale è solamente l’euro” ha aggiunto.

“Se i minibot si diffondessero in tutta l’economia italiana e venissero passati di società in società e di cittadino in cittadino, – ha scritto ancora – lo stato italiano potrebbe farsi il proprio denaro. Nel corso del tempo, i nuovi coupon sarebbero negoziati sul mercato e quotati ad un prezzo (presumibilmente inferiore) rispetto all’euro. Sarebbe l’inizio della strisciante uscita dell’Italia dall’euro”.

