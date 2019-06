Travaglio: ‘Gli elettori leghisti sono ipnotizzati dal loro capo che li può portare dove vuole lui senza mai pagare pedaggio’

Stare al governo con Matteo Salvini “è screditante”.

Così a “DiMartedì” su La7 il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ha motivato la sua affermazione spiegando che è screditante “per quello che rappresentava la Lega prima che nascesse questo governo, ma è diventato ancora più screditante dopo che si sono sapute delle altre cose che prima non si sapevano”.

“I 49 milioni che la Lega non paga e che si è fatta dilazionare in comode rate per 79 anni, certamente all’elettorato dei 5 Stelle non piace, perché sono 49 milioni di soldi nostri che ha fatto sparire la Lega, non sono soldi che non si sa di chi siano, sappiamo che sono soldi nostri e li hanno fatti sparire loro” ha sottolineato.

Anche “gli scandali di cui la Lega si è resa protagonista” come “la nuova tangentopoli a Milano che ha coinvolto Lega e Forza Italia, o lo scandalo Siri o lo scandalo Rizzi” di certo non piacciono all’elettorato, infatti il giornalista ha osservato che “c’è stata una corsa all’estremizzazione da parte di Salvini” e “certe uscite xenofobe e razziste da parte di Salvini e di altri suoi uomini, evidentemente hanno un altro peso quando Salvini è alleato del Movimento 5 Stelle”.

Perché, ha spiegato Travaglio, “gli elettori dei 5 Stelle non sono fan, come hanno dimostrato con il loro immediato ritorno all’astensione in 4 milioni, sono molto più esigenti degli elettori della Lega”, i quali al contrario in questo momento “sono ipnotizzati dal loro capo che li può portare dove vuole lui senza mai pagare pedaggio”.

Sempre riferendosi agli elettori della Lega, ha aggiunto che Salvini “il giorno dopo li può portare nella direzione esattamente opposta senza mai pagare alcun prezzo, mentre invece i 5 Stelle devono mantenere una coerenza che quando si fa politica non puoi avere, soprattutto se hai fatto tante promesse stando all’opposizione”.