Servitù e occupazione militare in Sardegna, l’isola tra le bombe e il bullismo di Stato

“La Sardegna da quando Domineddio l’ha scagliata al centro del mare è stata sempre granaio, miniera e serbatoio di carne da combattimento, di botoli feroci, per l’Italia da farsi”.

Queste sono parole che Marcello Fois scrisse in ‘Tamburini’, e chiunque abbia un minimo di conoscenza della storia della Sardegna e del suo popolo non potrebbe fare a meno di concordare con lui, e anzi, potrebbe tranquillamente aggiungere e infilare, tra ‘l’Italia’ e il ‘da farsi’, altre tre paroline: ‘e il mondo’.

Salute a voi gentili lettori e lettrici di Silenzi e Falsità, è tempo di vacanze estive e molti di voi presto muoveranno dalle dimore abituali per dirigersi verso altri lidi per godersi il meritato riposo dopo un lungo anno passato ad accumulare stress causa lavoro, causa famiglia, causa incazzature politiche e più in generale causa vita. Molto probabilmente qualcuno di voi farà le valige e volerà in direzione Sardegna e dei sue bianchi e bellissimi litorali con la speranza di non trovarli troppo affollati, in questo caso (e sempre) vi auguro buona fortuna.

A proposito di Sardegna, vorrei oggi portare alla vostra cortese attenzione un tema che viene spesso e volentieri taciuto dalle reti televisive e dalla stampa nazionale. Un’oscura falce che pende sopra i destini della Sardegna e del popolo sardo, un argomento a me caro a cui non viene reso giustizia, il tema a cui mi riferisco è quello delle servitù e dell’occupazione militare.

COSA SONO

La servitù militare è un istituto della legge italiana che prevede la limitazione del diritto di proprietà nelle zone limitrofe a installazioni di interesse militare. Nel linguaggio colloquiale e giornalistico, il termine servitù militare è utilizzato per indicare la presenza militare complessiva sul territorio e le conseguenze che gravano su esso. In Italia, la maggior parte delle servitù militari è concentrata in due sole regioni: la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia. La Sardegna in particolare ha nel suo territorio oltre il 60% delle servitù totali della nazione.

PERCHÉ CI SONO

Le servitù sono un’eredità della seconda guerra mondiale, che lo Stato ha imposto ad alcuni regioni italiane a seguito degli accordi internazionali firmati dall’Italia come conseguenza dell’essere nazione sconfitta. Nell’ottica della Nato, al tempo, l’Italia era vista come il fronte orientale in quanto confinante con la Jugoslavia appartenente al blocco sovietico.

L’imposizione della servitù è stata decisa unilateralmente dallo stato centrale di Roma senza consultare minimamente il popolo sardo o le istituzioni regionali.

Non è difficile capire il perché la scelta cadde sulla Sardegna, evidentemente la Sardegna è un paradiso non solo per chi la abita o per i turisti ma lo è anche per fabbricanti d’armi, imperialisti e colonialisti. Infatti, risponde perfettamente a tutti i requisiti essenziali della buona colonia, cosa che ovviamente gli strateghi militari, la Cia e la classe politica dell’epoca non hanno mancato di notare: Enormi spazi scarsamente popolati dove ogni tipo di munizione sarebbe potuta essere sparata, con la possibilità di sperimentare qualsiasi apparato, ordigno o altra diavoleria possibile indipendentemente dalle ripercussioni negative su ambiente, popolazione e animali…”tanto sono quattro gatti” avranno probabilmente pensato.

Il tutto, ovviamente, senza alcun controllo da parte delle autorità regionali e locali. La scarsa densità abitativa, contribuiva oltretutto ad evitare qualsiasi possibile inquietudine in relazione alla sottrazione di vaste aree di territorio alla popolazione e di conseguenza limitare le possibilità di ribellione o resistenza della popolazione locale contro le occupazioni militari. L’unico sollevamento che avvenne, e con successo, fu quello di Pratobello (Orgosolo) del 1969: grazie alla grande mobilitazione popolare in sostegno dei pastori, che adibivano al pascolo del bestiame la porzione di territorio che nelle intenzioni dello Stato doveva diventare un poligono di tiro e di addestramento dell’Esercito Italiano, e alla conseguente rivolta non violenta, i cittadini di Orgosolo riuscirono coraggiosamente a cacciare i militari.

QUANTE SONO

Le servitù militari in Sardegna occupano all’incirca 35.000 ettari, di questi, 22.400 sono adibiti a poligono di tiro, mentre i restanti 12.600 sono destinati a ‘normale’ demanio militare.

DOVE SONO

I poligoni militari sono 3: Il poligono interforze del salto di Quirra, Il poligono di Teulada e il poligono di Capo Frasca.

Il poligono del salto di Quirra è stato inaugurato nel 1956 e ha svolto un ruolo importante nella storia delle attività spaziali in Italia. All’interno del poligono sono stati eseguiti un’infinità di esperimenti militari e scientifici come ad esempio i lanci di nubi di litio-sodio, effettuati con missili americani Nike-Caju, stabilendo, oltretutto, all’interno del poligono il record inerente alla realizzazione del primo lancio triplo in 24 ore nella storia.

Oggi il poligono opera sia nel settore della sperimentazione a terra ed in volo di sistemi d’arma complessi, che in quello dell’addestramento all’impiego di ogni tipologia di armamento per l’uso aereo, navale e terrestre.

Quello del salto di Quirra è senza ombra di dubbio uno dei parco giochi preferiti della Nato.

L’alleanza atlantica sembra divertirsi nel lanciare all’interno del poligono bombe e missili manco fossero coriandoli e provando un maniacale e insano gusto a superare record come quello sopracitato. A chi importa tanto se c’è della povera gente che ci lascia le penne per le conseguenze dei loro divertimenti balistici e dei loro giochi di guerra?

Si gentili lettori, avete capito bene, nonostante questa servitù sia solo un centro di sperimentazione e addestramento, le persone all’interno o in prossimità del poligono muoiono.

CONSEGUENZE SULLA POPOLAZIONE E CONTROVERSIE

Mai sentito parlare della cosiddetta Sindrome di Quirra?

‘Sindrome di Quirra’ è il nome usato per riferirsi a coloro che hanno subito le conseguenze negative dei test bellici con le armi all’uranio impoverito, Torio o altro elemento radioattivo. Le vittime della sindrome hanno sviluppato patologie tumorali aggressive e sono perlopiù militari operanti nella servitù militare, oltre, ovviamente, agli abitanti delle zone adiacenti al poligono di tiro.

Negli allevamenti della zona sono state inoltre riscontrate nascite di animali malformati.

Nel 2000 il sindaco di Villaputzu, Antonio Pili, denunciò coraggiosamente le anomalie che da anni si stavano verificando sotto i suoi occhi nel territorio da lui amministrato: pastori e abitanti vittime di tumori e leucemie, così come gli stessi militari che operavano nel poligono. Gli animali da allevamento, che pascolano e si nutrono senza restrizioni nei campi vicino alla base, subiscono la stessa sorte, oltre alle malformazioni da peggior film dell’orrore alle quale sono soggetti i neonati nelle greggi.

L’inchiesta della Procura di Lanusei parte nel 2010 dal lavoro del Procuratore Domenico Fiordalisi e si concentra sull’ipotesi che il veleno mortale che fa ammalare uomini e animali sia proprio nelle armi testate che espandono nell’aria le nano particelle: uranio impoverito, torio e arsenico hanno contaminato per decenni l’aria, la terra e le falde acquifere. Continueranno a farlo, anche quando il poligono non sarà più operativo, perché le guerre, che siano vere o simulate, producono schifezze e nefandezze. Sul fondale marino si trova, infatti, una discarica di materiale bellico che ha costretto a disporre l’interdizione alla navigazione in una zona di mare di 100 ettari a non molta distanza da Capo San Lorenzo.

In un primo momento, la Commissione Parlamentare d’inchiesta sentenzia che a Quirra non c’è nessuna correlazione fra ciò che accade nel poligono e gli insoliti casi di tumori. La perizia del 2014 di ben 79 pagine, firmata da Mario Mariani, docente di ingegneria chimica, nucleare e biomedica al Politecnico di Milano, esclude che quel poligono e ciò che avviene al suo interno possa essere causa dell’incremento di malattie tumorali. Mariani evidenzia che sarebbe comunque opportuno evitare di far brillare ordigni in quella zona poiché le ripetute esplosioni perpetrate nel tempo, causano “frantumazioni significative delle rocce sottostanti che possono aver quindi rilasciato in gran parte il loro contenuto contaminante”. Il veleno, dunque, sta nella composizione naturale del territorio e delle sue vecchie cave che contengono arsenico, tutto il resto risulta nella norma. Ma la perizia viene contestata da molti studiosi come “incompleta e contraddittoria”.

Intanto, la gente del posto reagisce in maniera anomala all’inchiesta: c’è crisi, parlarne vuol dire fare una cattiva pubblicità alla zona, allontana i turisti, si corre il rischio di perdere il frutto del lavoro e del tempo speso a coltivare campi e ad allevare pecore.

Negli anni l’indagine è passata nelle mani del Procuratore Biagio Mazzeo e si è arricchita di testimonianze importanti che arrivano proprio dagli ex militari che lavoravano nel poligono di Quirra e che, ancora oggi, ne pagano le conseguenze sulla propria pelle. Lavoravano alle operazioni di bonifica dotati solo di comuni guanti in lattice in aree del poligono fortemente contaminate mettendo inconsapevolmente a rischio la propria salute.

Gli otto ex comandanti della base e del distaccamento di Capo San Lorenzo sono accusati di aver autorizzato o comunque non impedito l’accesso alle aree delle esercitazioni militari, poiché non hanno provveduto a recintare la zona o a collocare cartelli e segnalazioni adeguate, di non aver interdetto l’area alla popolazione, oltre a non aver dotato di adeguati dispositivi di sicurezza il personale militare. Molte inchieste parlano anche di versamenti illeciti di materiale altamente contaminante in mare o interrati nel sottosuolo.

Quirra è una terra di nessuno, dove varie nazioni, previo lauto compenso, possono sperimentare i propri giocattoli bellici.

Il Pm Mazzeo spiega che bisogna accertare le responsabilità dello Stato nella vicenda di Quirra, poiché è difficile pensare che i vertici al comando fossero all’oscuro di quanto accadeva in quei luoghi. E’ indispensabile chiamare a testimonianza i capi dello Stato Maggiore di quegli anni, ovvero Salvatore Cicu, Emidio Casula, Arturo Parisi, Ignazio La Russa, Giorgio Napolitano e l’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Ministro della Difesa dal 1999 al 2001).

Il processo soprannominato “Veleni di Quirra”, rischia la prescrizione nel 2020, anche a causa di “incidenti di percorso” che hanno creato rallentamenti, come quando, a causa dell’incrocio fra inchieste, nel febbraio del 2018 vengono sequestrati i computer della Dottoressa Antonietta Gatti, consulente della Procura di Lanusei, esperta in nano particelle, chiamata a testimoniare al processo. Senza i risultati delle analisi condotte e contenuti nei computer sequestrati, per la Dottoressa Gatti sarebbe impossibile portare al processo la verità scientifica sulla quale molti studiosi oggi concordano: il poligono di Quirra ha davvero un ruolo fondamentale nell’avvelenamento del territorio circostante e della popolazione. Se venisse riconosciuto il danno ambientale, che a Quirra è ormai evidente, la prescrizione potrebbe slittare a 12 anni e si potrebbe arrivare finalmente a una sentenza.

Bibliografia: Servitù militari modello di sviluppo e sovranità in Sardegna – Fernando Codonesu

Fonti: Wikipedia