Forza Italia, Giovanni Toti: ‘Avremo la nostra rivoluzione d’ottobre’

“Avremo la nostra rivoluzione d’ottobre”.

Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, nel corso di una convention tenuta ieri a Roma, invocando un rinnovamento di Forza Italia.

“Nessuno dica che Toti è contro Berlusconi, qui – ha precisato – nessuno è contro Berlusconi. Berlusconi ha costruito non un partito, ma un’era politica, la Seconda Repubblica. Quello che noi chiediamo a tutti, Berlusconi compreso, è di aiutarci a costruire la Terza Repubblica. Non siamo nemmeno qui per dividere nessuno, ma anzi per riunire il centrodestra. La scissione dell’atomo interessa i fisici del Cern di Ginevra”.

“In dieci anni – ha detto – con Forza Italia siamo passati dal 40 per cento al 6 per cento e qualcuno ancora dice ‘tutto sommato non è andata così male’. Stiamo andando verso lo zero assoluto. Siamo qui perché non possiamo andare avanti così”.

“Dobbiamo tornare ad essere un grande movimento di popolo, ciò che non siamo piu’ stati negli ultimi anni. Abbiamo smesso di frequentare il popolo. Indignarsi dalle Maldive, a bordo piscina, per il reddito di cittadinanza, o fare vendemmia con le borse di Chanel, non funziona. Riarrotoliamo le maniche della camicia e torniamo a dare risposte a quel popolo – ha aggiunto Toti -. Questa è la classe dirigente che dobbiamo selezionare”.

“La politica è davvero grande passione e non permetteremo a nessuno di uccidere questa grande passione. Io farò le primarie di centrodestra con chiunque le vorrà fare. Mi auguro che Forza Italia le voglia fare per migliorare se stessa e tornare a crescere. Spero che Forza Italia ci sarà. Questo partito se non farà qualcosa, semplicemente scomparirà” ha detto ancora.

“L’unica cosa che invidio al Pd – ha rivelato – sono le primarie, ma il Pd non ha fatto il bene di questo Paese. Vorrei fosse chiaro che non sto parlando di primarie di Forza Italia ma di primarie aperte a tutti. La classe dirigente del partito deve abituarsi all’idea di convivere in un luogo più largo con più persone. Non possiamo più fare la parte della formica con la Lega che è un elefante”.