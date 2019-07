Operazione ‘Carola Rackete’: tantissimi soldi. Obiettivo immediato: eliminare il governo Conte

Vi ricordate delle ‘Rivoluzioni Colorate’ in tutta l’Europa orientale da cui è nata la guerra civile ucraina con oltre 10.000 morti, senza considerare gli altri disastri qui e là a macchia di leopardo in Georgia, Moldavia, Kossovo, ecc.)?

Vi ricordate le ‘Primavere Arabe’, da cui son venuti i disastri umani della Libia e della Siria, senza dimenticare Egitto e Tunisia?

Se ci pensate bene la struttura di quelle operazioni di marketing politico avevano alcune costanti: tantissimi soldi a disposizione; eliminare governi non graditi ma aventi sostegno popolare; creare guerre civili interne; imporre un governo ‘amico’ usando come capo un fantoccio, per esempio un tipo alla Poroshenko.

Vi ricorderete anche le ‘Madamine’ torinesi, ma forse le avete già dimenticate. Sì, probabilmente le avete già dimenticate. Come mai le avete dimenticate?

Perché l’operazione di marketing politico ‘Madamine’ aveva probabilmente come promotori uomini d’affari che non avevano le disponibilità di soldi neanche lontanamente paragonabili a quelle di uno, a titolo di esempio, come Soros. Nè la ‘visione’, essendo di più corto respiro.

Essi sono riusciti a scimmiottare malamente quelle operazioni della finanza globalista.

Gli uomini d’affari italiani dietro le ‘Madamine’ erano, immaginiamo, coloro i quali, considerando un affare fatto quello del ‘buco’ TAV in Piemonte e Val D’Aosta, si sono quotati per pochi spiccioli per suscitare una opposizione della gente al blocco della TAV successivo all’imprevisto ingresso nel governo dei 5S. Ma non avendo la potenza di fuoco finanziaria di un Soros, non hanno potuto alimentare nel tempo le ‘Madamine’ e così nel giro di poco tempo si sono spente.

Non sarà così per l’operazione di marketing politico ‘Carola Rackete’, schermata da ONG la cui trasparenza non è al massimo livello.

In questo caso i mezzi finanziari sono imponenti!

L’eroina ‘de sinistra’ Carola Rackete ha fatto scattare quello che un tempo si sarebbe chiamato il ‘soccorso rosso’ (ma che oggi si avrebbe vergogna a chiamarlo così) dei deputati PD a dare man forte, per infrangere le leggi italiane, a una tedesca di buona e ricca famiglia che le ha fatto frequentare – parole sue – tre università, tra le migliori del mondo.

L’operazione ‘Carola Rackete’ contempla l’azione di tutte le altre navi delle altre ONG: il veliero Alex, la nave Kurdi, Sea Watch 1,2,3, ecc.

Solo la Sea Watch della ‘Capitana’ tedesca ha una stazza di 650 tonnellate, che poteva facilmente ridurre a un sandwich di vetroresina la motovedetta della Guardia di Finanza, ammazzando tutti quelli a bordo. Essi, adempiendo al loro dovere, avevano il compito di impedirne l’attracco al molo di Lampedusa e hanno rischiato la loro vita per questo.

Quanti soldi ci vogliono per il carburante? Per l’equipaggio? Per il vettovagliamento di tutte queste navi?

E non raccontiamoci storie con le donazioni di carattere emotivo e propagandistico che sono i fuochi di paglia che si spengono subito, e comunque prima di effettuare il bonifico.

Sono simili queste donazioni, a quelle milionarie degli oligarchi francesi per ricostruire la Cattedrale francese Notre Dame di Parigi nei giorni immediatamente successivi al rogo: i media avevano fatto il conto di due miliardi di euro. A oggi non un solo euro hanno cacciato fuori dalle loro tasche super capienti.

Lì non ci sono interessi politico-affaristici che giustificano l’esborso e non è nata nessuna ONG per raccogliere fondi per il restauro.

Mentre per i migranti da portare in Italia sono nate una infinità di ONG, per lo più del nord Europa, Germania, Olanda, ecc., equipaggiate con naviglio di qualità, buoni stipendi per l’equipaggio, fondi non limit per carburante e per quant’altro sia necessario.

Perché questa profusione di mezzi finanziari no limit, essendo che chi ha così tanti soldi non li butta anzi solitamente è più taccagno di chi ne ha pochi?

In effetti costoro, sotto mentite spoglie di beneficienza, usano i loro soldi per obbiettivi politici da cui poi comunque si aspettano un enorme ritorno economico-finanziario che andrà a ripagare più che abbondantemente il rischio ‘imprenditoriale’ che hanno corso.

Di salvare i migranti a chi è dietro le ONG non gliene frega nulla e neanche agli equipaggi delle loro navi, essendo che possono godersi in belle barche in giro per il Mediterraneo i loro super stipendi erogati generosamente da chi conta di avere un grosso ritorno.

Quali sono dunque i veri obbiettivi dietro all’operazione mediatica ‘Carola Rackete’?

In linea di priorità i primi obbiettivi sono di natura politica e mirano nell’immediato a far cadere il Governo Conte.

A che cosa è funzionale il raggiungimento di questi obbiettivi politici?

All’indebolimento politico dell’Italia in modo che Germania, Francia e Paesi nordici non abbiano nessun freno all’esercizio del loro potere assoluto in seno all’UE: per costoro, l’UE, la Commissione Europea, la BCE è ‘cosa loro’ e nessun altro ci deve mettere becco.

Questo potere se lo sono spartiti tra di loro e non vogliono neanche minimamente negoziare con un terzo incomodo.

Ma è funzionale anche all’indebolimento economico dell’Italia, in modo che Germania, Francia e sodali non abbiano un competitore agguerrito, un concorrente temibile e di cui hanno paura: l’Italia deve essere ridotta a una nazione di persone che consumano i loro prodotti passivamente.

La ricchezza e il benessere deve essere riservato a loro, a noi la povertà e l’indigenza.

È una iperbole la mia?

Tutt’altro! Guardate come hanno ridotto la Grecia.

Essi vorrebbero ridurre nelle stesse condizioni anche l’Italia.

Ma i loro piani sono andati a ramengo con l’avvento del Governo 5S-Lega. Mai avrebbero voluto che si fosse verificato uno scenario come quello dell’avvento al governo del nostro Paese di forze politiche determinate a difendere senza se e senza ma i nostri interessi, gli interessi del nostro popolo.

Che fare dunque? Semplice: annullare in qualsiasi modo l’esito delle elezioni del 4 marzo 2018.

Come? Facile: far saltare il Contratto di Governo tra 5Stelle e Lega mettendo gli uni contro gli altri.

Siamo nella logica del dominio imperiale: divide et impera.

Gli argomenti su cui pentastellati e leghisti hanno sensibilità diverse non sono pochi, ma sicuramente sono molto di più quelli su cui hanno uno stesso sentire.

Ma prima di tutto nel M5S e nella Lega deve prevalere, sulle loro diverse sensibilità politiche, sociali, culturali, di costume, la tutela dell’interesse nazionale per la quale sono stati votati dal nostro popolo.

È in corso un forsennato attacco politico-mediatico, euro-americano dell’élite dell’era ‘clintoniana-obamiana’ (e quindi antitrumpiano) in cui ha un ruolo di primo piano Soros, sceso non a caso nell’agone politico italiano tramite la Bonino abbondantemente da lui finanziata, che ha di mira i 5Stelle e la Lega, il Contratto di Governo tra di loro, non tanto Salvini.

Si vuole dividere M5S dalla Lega, Di Maio da Salvini, Conte da entrambi e così far cadere il Governo.

Si mira a riportare Salvini nel solco del centro destra classico con Berlusconi, come emerge chiaramente da quest’articolo su La Stampa, il quotidiano della scuderia Agnelli, quello più ‘clinton-obamiano’.

Che questo sia l’obbiettivo dell’operazione di marketing politico ‘Carola Rackete’ – tedesca di buona famiglia, con gli studi costosissimi nelle università di Lor Signori, giovane, con i capelli da contestatrice scapestrata, per suscitare fascino negli ambianti bene ‘de sinistra’ – operazione mediatica ben studiata e anche ben applicata, è di tutta evidenza.

Ovvio quindi che Conte, Di Maio, Salvini debbano fare esattamente il contrario di ciò che i ‘padrini’ di questa operazione vorrebbero che facessero:

unirsi sempre di più, non dividersi; rafforzare il Governo con ancor più grande determinazione, non indebolirlo.