Salvini e la Sea Watch, il sondaggio: gli italiani appoggiano la linea dura. Crollata la fiducia per le ong e le non profit

Secondo l’indagine realizzata da Ispos per il Corriere della Sera dopo la vicenda della Sea Watch, circa due italiani su tre hanno seguito la vicenda, il 29 per cento ne ha almeno sentito parlare, e solo l’8 per cento l’ha ignorata.

Risultati simili a quelli registrati lo scorso settembre per il caso della nave Diciotti, quando l’88 per cento degli italiani era a conoscenza della vicenda.

Il 59 per cento si è detto molto (34 per cento) o abbastanza (25 per cento) d’accordo ad impedire gli sbarchi, mentre il 29 per cento è contrario; dieci mesi fa i favorevoli erano pari al 61 per cento.

Il maggiore consenso è stato registrato tra i leghisti (99 per cento), tra gli elettori del M5S (77 per cento) e tra quelli dell’opposizione di centrodestra (59 per cento), mentre nel centrosinistra, nonostante la maggior parte sia contraria, c’è comunque un 19 per cento a favore.

Il consenso è particolarmente elevato tra le persone di oltre 35 anni, tra i lavoratori autonomi e gli operai, e i cattolici praticanti si sentono di stare più dalla parte di Salvini che di papa Francesco.

Il 28 per cento si è ritenuto sfavorevole agli sbarchi perché pensa che il nostro Paese non possa più accogliere altri migranti, mentre il 71 per cento è sfavorevole perché ritiene necessario coinvolgere gli altri Paesi europei.

In merito della vicenda Sea Watch, il 30 per cento degli italiani ha ritenuto che le responsabilità principali siano della ong mentre il 18 per cento del governo italiano; il 20 per cento ha ritenuto che l’ong e il Governo abbiano cercato lo scontro, in particolare per l’11 per cento l’ong è stata spinta dall’urgenza di prestare soccorso ai migranti e il governo da quella di far rispettare la legge, invece il 21 per cento non ha preso una posizione al riguardo.

Per quanto riguardo lo scontro tra la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, e il vicepremier Matteo Salvini, il 53 per cento ha espresso vicinanza per Salvini, mentre il 23 per cento per la capitana, e uno su quattro non si è pronunciato.

Per il 56 per cento degli italiani inoltre, le ong agiscono per scopi economici, e solo il 22 per cento ritiene che siano mosse da intenti umanitari, ugualmente la fiducia è crollata nei confronti delle organizzazioni non profit, che passa dall’80 per cento del 2010 al 39 per cento di oggi.