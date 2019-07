Flat tax, Bitonci (Lega): ‘Aliquota al 15 per cento per coloro che percepiscono un reddito fra i 35mila e i 50mila euro’

La Lega continua ad insistere per realizzare la Flat tax.

Il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha spiegato come dovrebbe avvenire il passaggio al regime fiscale a tassa piatta. Si tratta di un piano triennale che dovrebbe partire dal 2020, e che riguarderà in primo luogo i redditi individuali (Irpef).

Il sottosegretario al Mef ha specificato che la misura arriverà in un successivo futuro a comprendere “una soluzione compatibile con il quoziente familiare”. Inizialmente, si prevede una aliquota al 15% per coloro che percepiscono un reddito fra i 35mila e i 50mila euro. Al momento questi soggetti versano in media un tasso del 24%: si tratterebbe quindi di circa 3 milioni di italiani per cui le tasse dovute saranno quasi dimezzate. Poi si implementeranno dei modelli che tengono conto dei componenti del nucleo familiare.

Bitonci puntualizza che il punto centrale del progetto della Lega sia quello di “ridurre il carico fiscale sul ceto medio”. Più precisamente, per quella fascia di contribuenti che va dai 15mila ai 50mila euro. Infatti, la flat tax, sebbene inizialmente prevede una riduzione dell’Irpef per i redditi dai 35mila ai 50mila euro, “avrebbe un impatto anche nella fascia tra i 15mila e i 35mila euro”, in cui l’aliquota versata è in media intorno al 16-17%. Bitonci ha anche precisato che “un passo in avanti potrebbe consistere nell’applicare un’aliquota ridotta del 15% sull’incremento di reddito maturato da un anno all’altro”, sottolineando che in questo modo si potrebbe anche avere “un impatto positivo nella lotta all’evasione fiscale” e una “spinta alla produttività”.

Il deputato leghista non si è sbilanciato sui costi della misura, affermando che “andranno trovate soluzioni per le coperture”. “È chiaro che vanno messe risorse”, continua il sottosegretario, specificando che però queste non dovranno andare a pesare sulle detrazioni da lavoro dipendente o su altre voci, come ad esempio le spese sanitarie.

“Al centro, deve rimanere sempre il contribuente”, aggiunge Bitonci, “per cui la misura si deve tradurre in una riduzione del carico fiscale, così come in una semplificazione”.