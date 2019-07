Migranti, la rotta sarda ‘di cui nessuno parla’. Centinaia di sbarchi quest’anno

In questi giorni c’è stato tanto scalpore per questioni inerenti l’immigrazione, che hanno avuto come scenario il terminale della rotta del Mediterraneo centrale: Lampedusa.

E’ bene saper che la rotta del Mediterraneo centrale non è l’unico canale di accesso via mare all’Italia. Vi è infatti un’altra rotta, della quale i media nazionali non parlano, per questo viene anche chiamata ‘rotta dimenticata’.

La rotta in questione è quella che dall’Algeria porta alla Sardegna.

“Il fatto che la rotta per Lampedusa abbia ‘qualche’ difficoltà è marcatamente palese. La nostra preoccupazione è che chiudendo quella rotta si cerchi di arrivare in Sardegna, scegliendo questa alternativa perché meno ‘esposta’ mediaticamente. E più conveniente per gli immigrati perché cosi facendo evitano di stare per lungo tempo in Libia”. Lo ha detto all’ Adnkronos il segretario regionale del Siulp Polizia, Salvatore Deidda a proposito degli sbarchi di questi ultimi giorni sulle coste sarde, tra i quali vi sono anche due cittadini libici, la cui posizione e identificazione è al vaglio della Questura di Cagliari.

“Gli stessi libici – ha continuato Deidda – , hanno capito che il fronte della rotta per Lampedusa non è più sicuro e allora attraversano prima la Tunisia e poi raggiungono il porto algerino con più possibilità di arrivare in Sardegna e quindi in Italia. A Cagliari – ha spiegato il segretario del Siulp – avremo quindi un incremento di immigrati con più lavoro per le forze dell’ordine a cui corrisponde un decremento di personale e ci sarà più lavoro sul fronte immigrazione, ma con meno risonanza mediatica. La Sardegna non fa notizia come la Sicilia”.

Anche Luca Agati, segretario provinciale di Cagliari del Sap Polizia, ha qualcosa da dire sul tema: “Mentre le questioni degli sbarchi a Lampedusa riempiono le prime pagine dei giornali, nel silenzio più assoluto la Sardegna continua ad essere costa di arrivo per centinaia di clandestini – dice all’Adnkronos – Dopo anni di denunce sulle condizioni a dir poco assurde circa la gestione dell’immigrazione in Sardegna, rimaniamo sconvolti dal fatto che benché si siano susseguiti a Cagliari ben tre prefetti, ancora tutto è uguale a prima”.

“Le condizioni favorevoli di mare permettono ai clandestini di approdare in tutta libertà a dieci unità alla volta – ha continuato Agati – attivando puntualmente la macchina dell’accoglienza con costi esagerati in termini economici e organizzativi, ogni sbarco decine di poliziotti vengono distolti dai servizi ordinari per gestire le incombenze legate agli stranieri appena giunti. Dal 2015 aspettiamo l’apertura del centro per le espulsioni dirette a Macomer e come ogni estate si prospetta l’apertura per il prossimo autunno. Chiediamo – ha concluso il segretario del Sap – un interessamento politico efficace e definitivo, questa presa in giro deve finire una volta per tutte”.

Dal 2015 in poi sono migliaia le persone sbarcate nel sud dell’isola. Il tratto di mare che separa lo stato nordafricano dalla Sardegna misura più o meno cento miglia e viene percorso sempre con piccole imbarcazioni munite di motori fuoribordo. Le partenze avvengono nella maggior parte dei casi dal porto di Annaba, la destinazione è il Sulcis. Se il mare è calmo, si può arrivare sulle coste italiane in meno di 24 ore, anche con barche “di fortuna”. Nel 2019 le persone sbarcate in Sardegna sono già centinaia.