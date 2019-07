Rifiuti Roma, Alemanno: «Mi duole dirlo ma il M5S ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione

«Emergenza rifiuti a Roma? Mi duole dire che il consigliere comunale del M5s ha completamente ragione. Il problema di fondo di Roma è sempre stata la Regione Lazio, sia con Zingaretti, sia con Polverini, sia coi loro predecessori».

Lo ha detto l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, commentando in diretta tv a Omnibus (La7), quanto detto da Pietro Calabrese, presidente M5s della Commissione Mobilità di Roma Capitale, sull’emergenza dei rifiuti nella Capitale.

Alemanno ha spiegato: «La Regione Lazio non ha mai predisposto un piano rifiuti che fosse in grado di dare una risposta ai cittadini di Roma. E Roma da sola non lo può fare. L’ho sempre detto quando ero sindaco, litigando con Zingaretti che era presidente della Provincia e con la stessa Polverini. Il Comune di Roma è quello con più persone e con più vincoli. E non può ospitare al proprio interno un numero di impianti sufficiente per smaltire tutti i rifiuti. E’ la Regione Lazio che deve provvedere e non certo con l’ordinanza emessa venerdì scorso, ordinanza che è una grida manzoniana totalmente inutile. Pensate – continua – che nell’ordinanza di Zingaretti si impone all’Ama di mettere 300 cassonetti in più in 3 giorni. Ma sapete quanti sono i cassonetti a Roma? Sono 52mila. E questi ordinano di mettere solo 300 cassonetti per strada, senza mettere una lira per aiutare Ama a smaltire i rifiuti. I problemi sono nati da quando fu chiusa la discarica di Malagrotta, come volle Ignazio Marino per farsi bello. Ma non predispose nessuna alternativa. Da quel momento Roma è in costante emergenza».

