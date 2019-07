Sondaggio Noto, la Lega raggiunge il 38 per cento. Crescono Fdi e Pd. 5Stelle stabili. Forza Italia giù

L’agenzia Noto sondaggi ha pubblicato un’analisi riguardanti le intenzioni di voto e i relativi trend dei partiti post elezioni europee.

I partiti che risultano maggiormente gratificati dalle intenzioni di voto sono in ordine: Lega, FdI e Pd. Anche se con dimensioni diverse tra loro.

Il Carroccio nei primi giorni del mese di luglio, in coincidenza con la vicenda dalla nave Sea Watch, ha raggiunto il massimo del 38%, in crescita di quasi 4 punti rispetto al risultato delle europee. Questo incremento si è ripartito nel corso degli ultimi 40 giorni e non si è verificato solamente in seguito allo scontro tra Salvini e la comandante della Sea-Watch Carola Rackete. Tuttavia, nella settimana in cui si è verificata la vicenda, il partito di Matteo Salvini ha aumentato i propri consensi di circa 1 punto percentuale.

L’incremento di 4 punti in 40 giorni è stato generato principalmente da due fattori: la picchiata di Forza Italia e il richiamo esercitato nei confronti di una quota di elettori che si astennero lo scorso 26 maggio. E’ innegabile che la Lega viaggi ad alte quote, ma è altrettanto innegabile che si trovi ancora su valori rischiosi per poter raggiungere l’obiettivo di avere la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento, superando abbondantemente la soglia del 40%.

Ed è proprio questo l’elemento di rischio che ha influito nel raffreddare la possibilità che il leader leghista possa generare una crisi di governo per andare al voto anticipato a fine settembre. Salvini per giocare d’azzardo deve sentirsi con le spalle coperte di poter conquistare almeno un punto in più del 40%. Per questo ha bisogno di altro tempo e al contempo la crisi del M5S sta diventando un ricco terreno per far aumentare i consensi alla Lega.

Altro partito che è uscito vincente dalle urne europee è il partito della Meloni, Fratelli d’Italia.

La Meloni negli ultimi 40 giorni ha superato Berlusconi raggiungendo l’8%, approfittando proprio del declino del partito del Cavaliere ora al 6,5%.

Anche il Pd risulta essere nei ‘magnifici tre’ nonostante il trend negli ultimi giorni è stato un po’ altalenante. Nelle scorse settimane ha raggiunto il massimo dell’era Zingaretti arrivando al 25% ma poi negli ultimi giorni è ritornato sul 24%, comunque +1,3% rispetto alle Europee. Per quanto riguarda il M5S: non si registrano segni di ripresa e continua a essere stabile sul 17%.