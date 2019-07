Zingaretti: «Il governo Conte ha sbagliato tutto. Ora tocca a noi»

«Il governo e Salvini continuano a inanellare sconfitte che portano sempre più alla paralisi. Avevano preannunciato fuoco e fiamme dopo le europee con la conquista dell’Europa. Hanno sbagliato tutto. L’Italia è isolata».

Lo ha scritto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, in un intervento sull’Huffington Post.

Secondo Zingaretti è arrivato il momento dei dem: «Tocca a noi. Le nostre proposte la nostra idea di Europa e dell’Italia. Non partiamo da zero e dall’assemblea nazionale del 13 luglio lanciamo il grande confronto con il Paese sul Piano per l’Italia. 10 proposte e domande,» ha fatto sapere Zingaretti, che ha assicurato: «Cosi non ce la facciamo dobbiamo cambiare davvero tutto e lo faremo. Noi dunque ci siamo».

Ecco quali sarebbero le proposte del segretario dem:

«Recuperare 50 miliardi da fondi stanziati, ma non spesi, per investirli nell’economia verde e creare lavoro. Meno tasse sul lavoro per alzare di 1500 euro l’anno gli stipendi del ceto medio, studio gratuito fino alla laurea per i figli di chi non ce la fa. Giusta retribuzione per tutti e salari uguali per uomini e donne. Aumentare gli investimenti nella sanità pubblica per garantire, non solo a chi è ricco, il diritto a cure di qualità. E poi interroghiamo l’Italia. Quale nuovo Stato e nuove autonomie, come riformare la filiera della conoscenza, come rendere l’Italia più semplice riformando la burocrazia, come favorire la crescita delle nostre imprese e creare lavoro di qualità. Come non arrendersi e lanciare la grande sfida della rifondazione dell’Europa.»

«Lo so che le parole e i tweet sono semplici da pronunciare e veloci da realizzare, ma c’è bisogno di altro rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro, per arrivare a novembre a Bologna all’assemblea per l’alternativa. Servono idee e passione. Vi aspetto,» ha concluso Zingaretti.