Navigator Campania, Di Maio: «De Luca non li vuole? Non avrei mai immaginato di arrivare a una tale assurdità, spero rinsavisca»

“I navigator devono essere assunti a tempo indeterminato dall’Anpal, altrimenti qui non li vogliamo. La Regione Campania non deve diventare un serbatorio per il precariato”.

Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca dopo essersi opposto nei giorni scorsi all’arrivo di 471 navigator selezionati per guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nei centri per l’impiego campani.

De Luca “non li vuole? Non avrei mai immaginato di arrivare a una tale assurdità spero rinsavisca. In Campania c’è un’emergenza lavoro e un’emergenza dei centri per l’impiego. Quelle persone sono necessarie”, ha commentato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.

“Per vent’anni ci hanno fatto una testa così dicendo che centri dell’impiego in Campania non funzionavano, io sono il primo ministro del lavoro che gli manda decine di milioni di euro e 500 persone di rinforzo e lui per una questione politica, per fare un dispetto a me non se li prende. Sta facendo un dispetto ai campani,” ha affermato ancora Di Maio.

“Voglio spiegarlo ai cittadini campani che ogni giorno hanno a che fare con i centri per l’impiego – ha aggiunto il vicepremier 5Stelle – In Campania abbiamo circa 500 dipendenti nei centri dell’impiego. Non bastano, sono troppo pochi. Vanno formati e vanno potenziati i centri. Io da Roma sto mandando altre 500 persone, per l’esattezza 471 giovani laureati campani che paghiamo noi come Ministero, per dare una mano nei prossimi tre anni. La Regione dice che non li vuole. Io spero che ci ripensi, anche perché la Regione in conferenza Stato- regioni ha detto che voleva un aiuto per i centri per l’impiego. Tra l’altro – aggiunge il vice premier – non assumendo i Navigator De Luca e il Pd in Campania rinunciano anche a circa 11 milioni di euro (sui 70 totali per le Regioni) per mettere a posto le strutture dei centri. Anche le sedi, i computer, i software non sono adeguati. Ô tutto da ristrutturare”.

Guarda il video: