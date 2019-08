Open Arms, Castaldo (M5S): «Salvini sta come al solito strumentalizzando la vicenda. Facciamo chiarezza»

«Vorrei fare un po’ di chiarezza su quello che si sta dicendo in questi giorni in merito alla vicenda della nave “Open Arms”: il ministro della Retromarcia Salvini sta come al solito strumentalizzando la vicenda, ed è giusto spiegarvi come sta davvero la situazione».

Esordisce così l’eurodeputato e vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo in un post sulla sua pagina Facebook dedicato alla vicenda Open Arms.

La nave spagnola con a bordo oltre 130 migranti – ha spiegato Castaldo – «ha richiesto, nei giorni passati, di entrare in acque italiane e il Viminale non ha concesso il permesso di ingresso. Tuttavia, il TAR del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso alla nave, per via delle condizioni estremamente critiche in cui versano numerose persone a bordo. Il segretario della Lega Nord ha quindi predisposto un nuovo divieto di ingresso, ma i ministri competenti del M5S non l’hanno firmato, in quanto non solo sarebbe in contrasto con una sentenza e in ogni caso inutile a risolvere il problema, ma chiaramente si tratta dell’ennesimo pretesto salviniano per accaparrarsi consenso senza tenere conto della realtà e della legalità».

«Voglio, a tal proposito,» ha sottolineato «ringraziare il nostro Premier Giuseppe Conte e tutti i nostri ministri, in particolar modo la nostra Ministra Elisabetta Trenta, per la fermezza e l’intelligenza dimostrata in questa vicenda: situazioni come questa si risolvono non con slogan e tweet ma con duro lavoro e impegno».

«Come affrontare la questione dunque?» ha continuato Castaldo «Come sempre, con buonsenso e correttezza.

Grazie al prezioso lavoro di diplomazia internazionale del Premier Conte, numerosi Paesi membri dell’Unione Europea hanno dato disponibilità ad accogliere i migranti: Francia, Germania, Romania, Portogallo, Spagna e Lussemburgo. Solo una politica europea comune e la sospirata riforma di Dublino, per quale ci siamo sempre battuti, strappando da ultimo un impegno prioritario da parte della Presidente Von der Leyen, può portate alla risoluzione definitiva del problema dei flussi migratori. Voglio comunque ricordare a Salvini che è suo obbligo rispettare la Legge, tanto più in quanto ministro: e questa, come ci ha ricordato il TAR, ci impone di non lasciare una nave alla deriva fuori dalle nostre acque territoriali, mettendo a repentaglio la vita di bambini innocenti. Ricordiamoci che a bordo della nave ci sono donne e minori in condizioni GRAVI, e meritano un trattamento UMANO. Legalità vuol dire certamente insistere sul rispetto delle disposizioni previste anche da parte delle ONG, ma non può essere interpretata solo in un senso, e sventolata solo quando fa comodo».

«Infine vorrei lanciare un messaggio rivolto al Ministro Salvini: non serve e non basta urlare “Porti Chiusi”. Ci vuole un duro lavoro di diplomazia e cooperazione, sia sugli sbarchi che sui rimpatri.

E, a tal proposito, quanti rimpatri ha operato Matteo Salvini in 12 mesi?

Ne prometteva 100 al giorno, mentre ne ha realizzati meno del governo Gentiloni.

Se fosse stato più al Ministero anziché portare avanti una campagna elettorale permanente, anche sulle spiagge, forse avrebbe centrato l’obiettivo, non credete?» ha concluso.