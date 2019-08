NO al Governo Renzi Bis o Ter verniciato di giallo! NO all’abiura del programma 5S per le poltrone decise da Renzi! NO al Governo Renzi Delle Poltrone!

Renzi ogni giorno non fa mancare di ridurre pubblicamente a zerbini gli attuali vertici del PD, su cui si pulisce i piedi.

Non solo non fa nulla per nasconderlo, ma lo evidenzia.

Mette ogni giorno pubblicamente alla berlina gli inetti e incapaci Zingaretti e Gentiloni. I quali, senza alcuna dignità, subiscono ogni giorno le pubbliche umiliazioni, che riserva loro il senatore di Firenze, senza fiatare.

Oggi addirittura fa sapere al mondo, con una pubblica dichiarazione riportata da La Stampa, che lui in questo momento ‘disegna la squadra di governo’. Ci permettiamo di correggerlo: la squadra del nuovo futuribile governo. Però Renzi ci tiene molto a far sapere che sta decidendo lui chi sarà il premier (e lui ha deciso per Fico, ma dice per finta che sarà un non politico), i vice premier (e lui fa nomi e cognomi: Zingaretti e Di Maio).

Naturalmente qualcuno si chiederà di cosa stanno discutendo le delegazioni ufficiali del PD e dei 5S se poi, come ha appena fatto sapere Renzi a mezzo stampa, è lui che sta decidendo tutto.

Che il massimo senatore di Firenze faccia diventare zerbini Zingaretti e Gentiloni ci può interessare poco e nulla, ma gli può essere permesso di ridurre a zerbini anche i 5S che formano la delegazione che sta trattando con Zingaretti e Gentiloni, anzi per essere precisi i fedelissimi renziani Delrio e Marcucci?

Gli esponenti del PD, Delrio e Marcucci, (Orlando è una semplice comparsa senza alcun peso) che stanno trattando con i 5S, sono infatti fedeli emissari diretti di Renzi, quindi quando Renzi dice che è lui a decidere gli si deve credere perché è davvero così.

Quindi i 5S che stanno trattando con Delrio e Marcucci, sappiano che stanno trattando in effetti con Renzi e che se è vero, come appare vero in tutta evidenza pubblica, che lui sta decidendo per tutti, cioè sia per il PD che per il M5S, la composizione del nuovo futuribile governo, anche loro sono ridotti da Renzi a semplici e insignificanti comparse.

Può il Movimento 5 Stelle accettare di trattare con Renzi?

Può il Movimento 5 Stelle fare con Renzi il governo del PIL, delle Banche, in una parola della restaurazione e riportare indietro le lancette della storia a prima del Governo Del Cambiamento?

Può il Movimento, per fare il governo Renzi Bis o Ter, abiurare a tutta la sua storia, a tutta la sua politica, al suo programma, annientare se stesso e suicidarsi?

Gli iscritti saranno d’accordo nel portare avanti questo disastro?

Non credo.

NO al Governo Renzi Bis o Ter verniciato di giallo!

NO all’abiura del programma 5S per le poltrone decise da Renzi!

NO al Governo Renzi Delle Poltrone!

Si alle elezioni subito!