Hong Kong, un’altra rivoluzione colorata?

Da qualche mese a questa parte, i media, in tema di politica estera, parlano spesso della caotica situazione che sta vivendo la città cinese di Hong Kong.

Stando a sentire i media, quella che si sta svolgendo nelle strade di Hong Kong non sarebbe altro che una rivolta popolare. In realtà la situazione è diversa da come la dipingono i maggiori mass-media.

Secondo autorevoli opinionisti, come il filosofo Diego Fusaro, quella che si sta svolgendo ad Hong Kong non è altro che la classica rivoluzione colorata che abbiamo già visto in nazioni come Libia, Siria, Egitto, Tunisia etc. Una rivoluzione che solo apparentemente nasce dal basso, quando in realtà è voluta e meticolosamente pianificata dall’alto a beneficio delle classi benestanti di Hong Kong che cercano di garantirsi i propri interessi tramite l’indipendenza dalla Cina.

Nel corso delle manifestazioni si sono potuti osservare diversi particolari interessanti come ad esempio le tantissime svolazzanti bandiere statunitensi, un dettaglio questo sicuramente curioso ma essenzialmente secondario e trascurabile. Quello che non può essere trascurato è il comportamento che i manifestanti hanno tenuto nel corso della manifestazione.

I manifestanti hanno cercato in ogni modo possibile di scatenare una risposta repressiva del governo cinese ottenendo in cambio il pieno appoggio dei media occidentali che non hanno perso tempo ad additare la Cina come stato autoritario, illiberale, più i soliti dispregiativi riservati alle nazioni che dissentono dall’autoreferenziale vocabolario occidentalista liberale.

Hong Kong è stato il faro della Gran Bretagna in Asia fino al primo Luglio del 1997, la corona britannica ha garantito alla città cinese diversi privilegi che le hanno permesso di diventare un punto di riferimento e un crocevia dei commerci in Asia. Col passare del tempo, data l’espansione economica cinese, Hong Kong ha perso gradualmente questo ruolo venendo di conseguenza ridimensionata.

L’importanza di Hong Kong, nonostante il suo essere un importante snodo finanziario, sta col passare del tempo scemando e adesso teme oltremodo la Cina per il ruolo di dominio che si appresta a conseguire, per questo cerca in ogni modo di contrapporsi per garantirsi un’autonomia.

L’eventuale perdita di autonomia di cui Hong Kong ancora beneficia gioverebbe, secondo alcuni, alle classi più deboli dato che il classismo è decisamente più accentuato ad Hong Kong rispetto alla Cina.