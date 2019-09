Il mondo cambia: Cina e Russia guidano il processo di ‘dedollarizzazione’. È sfida agli Usa

Qualcosa nel mondo ha iniziato a muoversi. Alcune nazioni, stanche di subire passivamente l’egemonia Statunitense nei rapporti economici tra gli Stati, hanno messo in moto alcune manovre politico-economiche nel tentativo di sganciarsi dall’influenza americana mettendo in atto un tentativo di dedollarizzazione.

Di questo ci informa il giornalista Fulvio Scaglione con un’interessante articolo scritto per InsideOver

Una delle nazioni che sta tentando di allentare la presa valutaria degli Usa è la Russia.

La Russia è stata la nazione che nel 2018 ha acquistato più oro sul mercato mondiale, e anche in questo 2019 sta mantenendo la posizione di testa, tanto da essere riuscita a scalzare l’Arabia Saudita al quarto posto nella classifica dei paesi che detengono le maggiori riserve in valute forti, metalli preziosi e altri beni-rifugio. Con questa politica la nazione guidata da Vladimir Putin ha accumulato riserve per 537 miliardi di dollari facendo, di conseguenza, schizzare il prezzo della materia prima fino ai 1400$/oncia.

L’obiettivo della corsa all’oro russa è chiaramente quello di emanciparsi dal dominio del dollaro. Infatti, se guardiamo al paniere di riserve, il peso dell’oro è salito enormemente mentre quello del dollaro ha subito un grosso ridimensionamento, passando dal 46% del 2017 al 22% di oggi.

Questo processo messo in atto dalla Russia è quello che gli economisti chiamano “dedollarizzazione”, una manovra decisamente complessa ma sicuramente indispensabile visto il continuo inasprirsi dei rapporti con la potenza americana, reso ancora più spinoso dal fatto che i tre quarti del fatturato commerciale annuale di Mosca sia denominato in dollari.

Putin spinge per accelerare questo processo perché la dipendenza dal dollaro per le transazioni internazionali regalano, ovviamente, alla Casa Bianca una potente arma che li permette di conseguire preziosissimi e enormi vantaggi, che l’amministrazione Trump (come le altre del resto) infatti usa senza risparmio, nella forma di dazi e sanzioni.

Nel realizzare questa strategia Mosca deve riuscire a mantenere un equilibrio tutt’altro che semplice rispetto ai vari interlocutori con cui si trova a dialogare date le esigenze profondamente diverse. Le imprese, ad esempio, sono contrarie all’idea di svincolarsi dal dollaro. Il perché lo ha spiegato Aleksej Kudrin, ex ministro delle Finanze e attuale presidente della Corte dei Conti: “Il rublo è una valuta poco stabile e per le operazioni internazionali, invece, è necessaria un’unità di misura stabile”. Cambiare valuta crea, spesso e volentieri, complicazioni. E a certi livelli le complicazioni sono costi pesanti, che nessuno paga volentieri.

In aggiunta, il sistema finanziario basato sul dollaro è saldamente consolidato e solidamente strutturato da ormai molti decenni. La via per sfuggire a questo sistema è un percorso assai tortuoso come ha imparato a sue spese la Ue che, in occasione della crisi con l’Iran, non è riuscita a imbastire neanche un disegno di sistema alternativo. Un altra prova della difficoltà all’evadere al “sistema dollaro” ci è dato dal caso Alrosa: il gigante statale russo dei diamanti si è organizzato per accettare i pagamenti in valute diverse dal dollaro, ma in un anno tali operazioni hanno costituito solo lo 0,1% del totale. “Non è questione di volontà – afferma Scaglione – ma di oggettiva difficoltà nel nuotare contro corrente”.

L’odierna situazione internazionale – per il giornalista- può volgere in favore di Putin. Infatti, la strategia dell’ “America First!” di Donald Trump ha ridestato una lunga serie di Paesi. La Francia, fortemente colpita dai dazi sulle esportazioni di acciaio e alluminio, per voce del presidente francese Emmanuel Macron, ha ripetutamente invitato gli imprenditori francesi ed europei a diminuire la dipendenza dal dollaro.

Altri esempi di tentativi di dedollarizzazione all’interno dell’ Ue sono quelli fatti dalla Polonia e dall’Ungheria che, per la prima volta da molti anni, hanno comprato oro in quantità significative.

Altre nazioni in cui è in atto la cosiddetta dedollarizzazione sono l’Iran e L’India.

L’India, sesta economia mondiale, è uno degli attori principali di questo processo. Essa tratta in rubli con la Russia e ha stretto un accordo con gli Emirati Arabi Uniti perché investimenti e commerci tra i due Paesi non coinvolgano una terza valuta. Anche all’interno della Nato c’è chi marcia in direzione opposta agli Usa. L’esempio lampante è la Turchia, che per bocca del presidente Erdogan si è detta disposta a condurre trattative commerciali nelle valute nazionali con Russia, Cina, Ucraina e Iran.

“Il perno di qualunque iniziativa di dedollarizzazione – secondo il giornalista- sta nel rapporto tra Cina e Russia”. Non è un caso se la Russia detiene il 25% di tutte le riserve in yuan. Mosca e Pechino, nel novembre del 2018, fecero capire di essere vicine al lancio di un sistema di pagamenti libero dal dollaro e aperto all’utilizzo di carte di credito russe in Cina e viceversa. L’accordo fu poi rimandato. E altrettanto è successo tra Cina e India. Questo secondo Scaglione è “una prova del fatto che gli interessi nazionali continuano a condizionare i Paesi che vogliono costruire un’alternativa al dollaro”.

Arrivare a commerciare nelle valute nazionali è un obiettivo strategico per entrambi i Paesi. Il leader russo Vladimir Putin e la controparte cinese Xi Jinping lo hanno ribadito anche all’ultimo Forum economico di San Pietroburgo, e quest’anno, per la prima volta nella storia, la quota del dollaro negli scambi tra Mosca e Pechino è scesa sotto il 50% (45,7%, per la precisione), in clamorosa picchiata rispetto al 75,1% del 2018.

Secondo Scaglione, queste “sono manovre a cui l’Europa dovrà guardare con attenzione, per almeno due ragioni. La prima è che dei tentativi di depolarizzazione sta beneficiando l’euro, che negli scambi tra Russia e Cina ha oggi una quota del 37,6%, decuplicata anche solo rispetto al 2018. La seconda è che le trattative valutarie con Russia e India servono alla Cina da laboratorio per futuri e analoghi accordi con i Paese toccati dalla nuova Via della Seta. Il mondo insomma cambia, e lo fa velocemente”.