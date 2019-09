Erspamer: «Come non condividere tutto quello che ieri ha dichiarato Conte alla festa di Fratelli d’Italia?»

«Come non condividere tutto quello che ieri ha dichiarato Conte alla festa di Fratelli d’Italia? Ovviamente non si tratta di un programma comunista e forse neanche socialdemocratico, di quelli che erano la norma ancora mezzo secolo fa ma che sono stati spazzati via dalle controriforme liberiste seguite alla sconfitta dell’Unione Sovietica e alla conseguente americanizzazione del pianeta, nell’indifferenza assoluta non solo di una sinistra diventata liberal e liberista ma dei popoli, a cominciare dagli italiani, felici di barattare sia le loro conquiste sociali che le loro tradizioni culturali per un consumismo compulsivo di prodotti materiali e mediatici».

Così il professor Francesco Erspamer in un post pubblicato su Facebook.

«La gente» prosegue «non è pronta non dico per la rivoluzione (in Italia non lo è mai stata, ricordava giustamente il poeta Umberto Saba nel 1946, ossia nel momento più rivoluzionario della nostra Storia) ma neppure per rinunciare a qualche piccolo gadget o privilegio, spesso immaginario; figuriamoci se può accettare l’idea che gli anni delle vacche grasse siano finiti per sempre o comunque per qualche secolo per colpa di chi negli scorsi decenni ha sprecato troppo e troppo stupidamente e di chi gli ha consentito di farlo. Ci aspetta un lungo periodo di crisi: che potrà portare a un mondo più giusto e sostenibile se tutti saranno costretti a fare la propria parte; oppure a violenze senza precedenti, guerre e catastrofi naturali se agli stronzi verrà consentito di continuare a vivere al di sopra delle nostre possibilità».

«Sono lieto che esistano politici come Alessandro Di Battista, che ammiro e che ho avuto il piacere di incontrare» scrive ancora il docente «Rappresentano il futuro, quelli che dovranno presto guidare le profonde trasformazioni antiliberiste che potrebbero, se non è già troppo tardi, salvare l’Italia, la civiltà, la specie umana. Questo è il loro ruolo: prepararsi all’emergenza che sta per arrivare e all’occasione che si aprirà. Farsi trovare pronti. Ma quell’occasione andrà perduta se nel frattempo l’attuale sistema di totale dominio dell’economia e delle coscienze da parte delle multinazionali, delle loro lobby e dei loro giornali non sarà stato indebolito».

«Se non saranno stati restaurati il buon senso e un minimo di moralità pubblica e di rispetto per lo Stato, al posto delle più becere pulsioni individuali esaltate dai vincenti liberisti, dai liberal e radicali e da buona parte della destra (sedicente) sociale. Questo e solo questo sta facendo Conte o vorrebbe fare e solo questo può fare; ma è indispensabile. Il suo programma non è il fine: come fine sarebbe assolutamente inadeguato. È un mezzo. PS Conte non parla solo di evasione,» conclude.