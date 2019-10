La senatrice 5Stelle Vono passa con Renzi. Floridia (M5S): «Rinunciare allo stipendio come facciamo noi è dura?»

«Cara Silvia, pretendo il tuo grazie per il mio lavoro di attivista del Movimento 5 Stelle fatto di banchetti ed eventi per promuovere le idee del Movimento, che ora ti permettono di essere senatrice».

La senatrice 5Stelle Barbara Floridia commenta così l’addio della sua collega Silvia Vono al M5S e il passaggio di questa a Italia viva di Matteo Renzi.

«Pretendo il tuo grazie per avere aiutato e promosso, ovunque, il lavoro dei nostri portavoce della scorsa legislatura affinché il Movimento 5 stelle arrivasse al Governo del Paese, per permetterti di parlar male del movimento,» prosegue Floridia in un post su Facebook «Pretendo il tuo grazie per non essermi autocandidata a tutte le cariche possibili come hai fatto tu all’interno del Movimento».

E ancora: «Pretendo il tuo grazie per averti permesso, con i sogni miei e dei miei colleghi, di farti arrivare dove forse non saresti mai arrivata. Cara Silvia, dopo esserti presa uno scranno uninominale in senato Grazie al lavoro e alle fatiche e ai valori del Movimento 5 stelle, il tuo unico modo di servire il Paese era quello di tornare a casa, ricandidarti alle prossime elezioni e farti rieleggere».

«Ma rinunciare allo stipendio come facciamo noi é dura? Lavorare senza pretendere una carica è dura?

Pretendo, se non un grazie, almeno le tue scuse per avere usato la nostra speranza e i nostri sogni per lavorare solo su te stessa,» conclude.