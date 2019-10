Sciopero clima: il 27 settembre 2019 gli studenti in piazza in 150 città italiane

Venerdì 27 settembre in occasione del ‘Global Strike For Future‘ centinaia di migliaia di persone in 150 città italiane scenderanno in piazza per chiedere provvedimenti concreti contro i cambiamenti climatici. Una manifestazione organizzata dal movimento ambientalista Fridays For Future (FFF) guidato dalla svedese Greta Thunberg.

“Sarà un evento storico, un evento per studenti e professori, un evento per famiglie, un evento pacifico e non violento. Saremo tutti uniti per il clima”, hanno dichiarato gli attivisti di FFF Italia.

A Roma, la manifestazione partirà da Piazza della Repubblica alle 9.30 per raggiungere Piazza della Madonna di Loreto. Qui ci sarà un sit-in fino alle 14.30. Si terranno manifestazioni anche a Milano (dalle 9.30 da Largo Cairoli), Napoli (dalle 9 da Piazza Garibaldi), Torino (dalle 9.30 da Piazza Statuto), Palermo (dalle 9 in Piazza Verdi), Firenze (dalle 9 in Piazza di Santa Maria Novella), Bologna (dalle 9.30 in Piazza San Francesco) e molte altre città.

Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dichiarato in merito: “Non credo che ci sia un ‘no’ dei presidi. Penso che ci sia un equivoco, nato da una lettura poco attenta della circolare ministeriale la circolare dice una cosa molto semplice e cioè che i ragazzi vanno giustificati con le normali procedure di ogni scuola, ma che per la prima volta nella storia di questo Paese una famiglia potrà indicare la verità e cioè essere orgogliosa che il proprio figlio o la propria figlia abbia partecipato alla manifestazione contro i cambiamenti climatici e scriverlo sul libretto. La scuola – ha concluso – può decidere di accettarlo senza indicare motivi famigliari o altre scuse. Tra l’altro molti dirigenti scolastici, consigli e collegi dei docenti avevano, già prima della mia iniziativa, comunicato al ministero che avrebbero accettato la giustificazione per la partecipazione alla manifestazione”.