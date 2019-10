Taglio dei parlamentari, blog M5S: «1 miliardo di risparmi in 10 anni»

«La politica che ‘si taglia’ i soldi in più per metterli a disposizione dei cittadini. Per noi è questa la fotografia della riforma con cui riduciamo il numero di parlamentari. Per l’ultima votazione di questa legge c’è stata tanta attesa, per noi e per tutti i cittadini, e anche tante chiacchiere. Tra chi sosteneva che non sarebbe mai stato fissato il giorno del voto finale alla Camera e chi diceva che è una battaglia inutile. E invece eccome se è utile!».

Lo scrive il M5S in un post sul proprio blog ufficiale.

«Sapete quante cose si possono fare grazie al taglio dei parlamentari? 1 miliardo. Esattamente la cifra che possiamo risparmiare in 10 anni!» sottolineano i 5Stelle.

«Si può, intanto,» proseguono «pensare a una delle priorità assolute del Paese: i nostri figli. Con 1 miliardo si possono realizzare 133 nuove scuole, o ben 67 mila aule. L’istruzione è uno dei settori principali dai quali dobbiamo far ripartire il Paese, questa sarebbe sicuramente una possibilità in più».

«Se poi pensiamo alla Sanità,» fanno notare i pentastellati «con 1 miliardo di risparmi lo Stato può acquistare qualcosa come 13 mila ambulanze. Oppure assumere 25 mila infermieri o 11 mila medici. Mezzi e personale di vitale importanza per tutelare la salute dei cittadini. Anche i trasporti possono giovarsi di questo miliardo di nuove risorse: pensiamo ai 133 treni nuovi di zecca, che darebbero grandissimo supporto ai nostri pendolari, ai viaggiatori, ai visitatori che si spostano nel nostro Paese. Mobilità è libertà, dobbiamo fare di tutto per sostenerla».

«È 1 miliardo di soldi veri, da usare per creare nuove opportunità per i cittadini e per far crescere il territorio. È 1 miliardo che alla politica non serve, e che invece dà una marcia in più all’Italia e agli italiani. Pensiamoci bene: siamo davanti a una trasformazione epocale delle Istituzioni. A un’iniezione di efficienza, partecipazione e nuove risorse. A un grande passo che migliora la vita quotidiana di tutti,» conclude il M5S.