Una battaglia contro i “soprusi” dello Stato. Mauro Pili rischia grosso: «Sono pronto a rivelare omicidi e disastri ambientali in Sardegna»

Spiagge off-limits, il cui accesso è consentito soltanto ai militari che si esercitano attraverso delle vere e proprie guerre simulate, disperdendo nell’ambiente materiali pericolosi e deturpando il paesaggio. Forse non tutti sanno che alcune delle splendide spiagge della Sardegna sono destinate proprio a questo.

Fanno parte delle cosiddette servitù militari, e le conseguenze, sia sul piano ambientale che sulla salute della popolazione, sono devastanti.

“Tutto questo non è accettabile”. Mauro Pili, ex governatore della Sardegna ed ex deputato, sta combattendo una guerra contro quelli che definisce i “soprusi dello Stato” ed è una bomba ad orologeria pronta a esplodere.

Pili è finito nei guai per aver diffuso dei video che dimostrano la presenza di un deposito di scorie nucleari a Capo Teulada e per questo sarebbe accusato di aver violato il Codice penale.

“E’ una battaglia di coscienza, per la verità e la giustizia, per quei tanti giovani morti e per i nostri territori devastati dalla furia delle armi e degli affari perversi delle industrie belliche. Non c’è niente da guadagnarci, ma è un dovere morale farle”, afferma in un’intervista a Silenzi e Falsità.

Ma l’ex governatore dell’isola, spinto dalla sua forte coscienza e dal bisogno assoluto di dire la verità, non intende tirarsi indietro, anzi vuole rivelare tutto quello che sa. “Tutti gli omicidi e i disastri ambientali. Entro l’anno tutto quello che è successo nei poligoni sardi sarà messo nero su bianco”.

Ci racconti la storia dall’inizio. Cosa è successo il 3 agosto 2014?

“Ero venuto a sapere, attraverso un interrogatorio che si svolgeva nella commissione di inchiesta sull’uranio impoverito alla Camera dei Deputati (commissione di inchiesta sui fatti del Kosovo, sulle morti e sui disastri ambientali nei poligoni) che all’interno del poligono di Teulada erano state conservate delle sostanze radioattive provenienti dai missili MILAN utilizzati nella stessa base.

In questo interrogatorio, con i responsabili dell’Arpas della Sardegna che parlavano per nome e per conto della Procura di Cagliari, si disse che era stato allestito all’interno del poligono un deposito per queste scorie.

Ovviamente la questione passò ai più quasi inosservata. I verbali della commissione furono divulgati soltanto dopo qualche settimana. Non se ne ebbe subito notizia.

Nel frattempo chiesi di fare un sopralluogo, una visita ispettiva al poligono di Teulada, per rendermi conto di quello che realmente era stato realizzato.

Si trattava della notitia criminis, fondamentale per tutta l’inchiesta sui poligoni. Nel momento in cui si accertava che erano stati rinvenuti sul terreno dei residuati bellici con sostanze radioattive si acclarava quello che io sostenevo da tempo, cioè che all’interno del poligono ci fosse un inquinamento che non soltanto ha devastato irrimediabilmente l’ambiente ma che ha messo a repentaglio la salute dei militari e non solo.

Chiesi, quindi, l’autorizzazione immediata al ministro della Difesa per fare una visita ispettiva. Tenendo conto che le norme parlano di 24 ore di tempo entro le quali il deputato deve entrare dentro il poligono. Cosa che ho fatto.

Al mio arrivo al poligono, il 3 agosto 2014, ci siamo confrontati sui luoghi in cui avrei dovuto svolgere la mia visita ispettiva, che non erano solo quelli del deposito delle scorie radioattive, ma anche l’area in cui venivano lavati i carri armati.

(Elemento non di poco conto, i carri armati erano quelli che poi stavano sullo scenario di ‘guerra simulata’ e quindi quelli che con l’esplosione dei colpi si impregnavano nella loro carrozzeria del maggior numero di elementi chimico-fisici legati al tipo di esplosioni che venivano fatte. Il lavaggio di questi aveva comportato, secondo le indagini e le analisi di cui disponevo, un inquinamento di un’area ben precisa del poligono, dove c’era stato un concentramento di sostanze tossiche che non erano trattate come si sarebbe dovuto fare).

Ho chiesto se questi siti erano oggetto di segreto di Stato, perché in quel caso, ovviamente, il mio comportamento sarebbe stato completamente diverso.

Intanto avrei dovuto avere una particolare e speciale autorizzazione del ministro della Difesa. Cosa che non ho chiesto perché sapevo che quei luoghi non erano sottoposti a segreto di Stato. Lo stesso generale confermando mi disse. ‘Non c’è nessun problema, non sono aree sottoposte a segreto di Stato‘.

Quindi, dopo la mia ispezione, ho dato la notizia e ho divulgato prima delle foto che dimostravano la presenza di un deposito con scorie radioattive provenienti dal poligono.

Su quelle immagini il ministero della Difesa cercò goffamente di smentire la mia denuncia dicendo che non si trattava di un deposito radioattivo. L’esercito cercava in tutti i modi di negare l’evidenza, inconsapevole, però, del fatto che io avessi registrato tutta la conversazione in cui loro stessi parlavano di un deposito temporaneo di scorie radioattive.

A quel punto ho organizzato una conferenza stampa e ho divulgato il video che dimostrava la presenza del deposito.

Nel filmato è il comandante del poligono in persona ad affermare che si trattava di un deposito provvisorio di scorie radioattive”.

LE IMMAGINI:

Poligono militare di Teulada

Deposito nucleare, missili Milan, inquinamento da torio, meno male si usavano inerti! https://t.co/RvamNUJuVP — Unidos Sardegna (@Unidos_Sardegna) August 7, 2016

Perché ha deciso di diffondere il video?

“Perché era la prova di quello che c’era a Capo Teulada. Di fronte alla negazione dei fatti non potevo non divulgare il video. Anche perché non esisteva nessun divieto di filmare un luogo non sottoposto a segreto di Stato.

La mia attività parlamentare è stata sempre tesa a condividere e informare, gli organismi parlamentari e l’opinione pubblica. Del resto ogni volta che un deputato fa un’interrogazione e fa delle affermazioni, deve essere supportato da elementi di prova.

Per questo se io dico che c’è la presenza di un deposito radio attivo lo devo dimostrare.

Essendo una partita molto delicata, avevo registrato, così come ho sempre fatto in tutte le mie visite ispettive: da Capo Frasca, a Quirra, alla stessa Teulada.

Ho sempre registrato tutto, là dove, però, non ci fosse, ovviamente, segreto di Stato.

Per esempio a La Maddalena, nel deposito Arsenale di Guardia del Moro, mi fu impedito di entrare con strumenti di registrazione perché era sottoposto a segreto di Stato”.

Quindi quando lei andò a Capo Teulada per l’ispezione, non c’era segreto di Stato e nessun divieto di fare riprese? Come mai allora è stato accusato e quali sono i reati contestati?

“Loro (il ministero della Difesa) sostengono di avermi detto di non fare delle immagini. Ma lo dicevano senza alcun supporto giuridico, era un arbitrio teso solo a nascondere la verità.

Gli ho ribadito senza mezzi termini che in quelle aree, non essendoci segreto di Stato, potevo fare delle immagini, nel pieno rispetto alle norme che regolavano le visite ispettive dei parlamentari.

Non si può nemmeno parlare di interpretazione della legge, si tratta di una corretta applicazione consolidata nel tempo.

Sarebbe stato un abuso quello di vietarmi di documentare quel sito. Del resto loro dicono: ‘Ne ha fatto una divulgazione solo pubblica e non invece un uso istituzionale‘.

Anche qui si rasenta l’ignoranza, perché in quei giorni il Parlamento era già chiuso. Non si potevano più presentare interrogazioni parlamentari e la mia attività di componente della commissione di inchiesta sull’uranio impoverito si sarebbe conclusa a febbraio del 2018. Eventualmente in quel caso avrei fatto utilizzo di quella documentazione. Cosa che ho fatto con documenti e atti inchiodanti.

Ma siccome mi sembrava assolutamente rilevante non tenere all’oscuro l’opinione pubblica di quello che realmente era successo e che stava succedendo a Teulada, ho scelto di divulgare così come era mio diritto e soprattutto dovere”.

Quale è il suo obiettivo?

“Il mio obiettivo è sempre stato quello di aprire le coscienze. Arrivare a far dichiarare il disastro ambientale, imporre le bonifiche e cacciare per sempre quella nefasta gestione del territorio, per creare nuova occupazione e nuovo sviluppo.

Non divulgare il video significava essere complice di quei misfatti di Stato.

Significava tenere sotto segreto un fatto di una gravità inaudita, cioè che dentro il poligono di Teulada fossero stati utilizzati missili MILAN con 3 grammi di torio, sostanza molto più pericolosa dell’uranio impoverito, e che ovviamente era dispersa sul territorio.

Questo è il cuore della questione ed è anche la prova regina della mia relazione alla commissione di inchiesta sul poligono di Teulada.

Se a Teulada sono stati esplosi 4200 missili MILAN, con 3 grammi di torio, basta fare una moltiplicazione per capire l’entità del materiale radioattivo disperso in quel poligono. Per il momento sono state recuperate appena 4 lunette di torio.

Vuol dire che ne mancano all’appello 4196.

La domanda è conseguente: che fine hanno fatto le altre utilizzate nel poligono? Tutto questo, secondo il ministro e i capi di stato maggiore della Difesa, sarebbe dovuto restare sotto silenzio.

Se non avessi fatto quel video avrebbero fatto sparire tutto.

Cosa che hanno comunque fatto. Qualche settimana dopo sono stato al CISAM di Pisa, struttura nucleare militare che si occupa degli aspetti radioattivi dell’esercito. Lì ho ‘sequestrato’ – alla presenza del procuratore capo che faceva parte della nostra commissione di inchiesta, il dottor Guariniello – i documenti con i quali si dimostrava che qualche giorno dopo la mia visita fu riaperto, nonostante fossimo ad agosto, il CISAM di Pisa con l’utilizzo di elicotteri CH-47, i famosi giganti del cielo. Con somma urgenza quei fusti radioattivi furono trasportati da Teulada a Pisa, nei giorni prossimi a Ferragosto.

Il fatto che quei fusti fossero lì da tempo e che fossero stati spostati soltanto pochi giorni dopo la mia denuncia dimostrava il tentativo maldestro di nascondere l’evidenza.

Se non avessi documentato tutto probabilmente tutto questo sarebbe stato smentito e insabbiato”.

Oggi a che punto siamo? Di cosa la accusano?

“Ho avuto notizia di una conclusione indagini, che però non mi è stata mai notificata formalmente. L’ho saputo per vie traverse.

Sono accusato della violazione dell’articolo 326 del Codice penale, per aver violato un segreto ufficiale e l’articolo 650 per non aver rispettato il divieto del ministro della Difesa di non fare delle immagini”.

Dovrà essere processato?

“Se mi notificheranno la conclusione delle indagini si avvieranno i termini del 415 bis. Procedura penale che prevede 20 giorni per fare deduzioni, memorie o essere interrogato. In quel caso valuterò con i miei legali il da farsi”.

“Entro l’anno tutto quello che doveva sapersi sarà messo nero su bianco, dagli omicidi ai disastri ambientali”. Le sue accuse sono pesanti cosa altro c’è da rivelare?

“C’è tutto quello che è successo nei poligoni sardi, di cui io ho già scritto nella mia relazione di inchiesta sull’uranio impoverito. Relazione di 900 pagine, documenti inchiodanti per la difesa, per i capi dello Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina che hanno contribuito a quei disastri ovviamente con responsabilità politiche molto chiare che io ho indicato.

Entro l’anno divulgherò la mia relazione con tutti i documenti allegati, e altre prove schiaccianti, da cui si evince il disastro ambientale di Capo Teulada, Quirra e Capo Frasca.

Ovviamente allegherò alla relazione d’inchiesta l’elenco delle centinaia di persone, militari, civili, pastori, che sono morte a Quirra in seguito al tipo di attività che si è svolta in quel poligono”.

La sua è una battaglia contro lo Stato?

“La mia è una battaglia contro i soprusi e gli abusi dello Stato in Sardegna. Nel senso che se lo Stato demolisce le coste della Sardegna, bombardandole da cielo e da mare, ne modifica la morfologia geologica e l’orografia, le inquina con elementi radioattivi, significa che siamo di fronte ad uno Stato che considera l’isola una sua colonia, attraverso azioni criminali che non si commettono più nemmeno nelle aree più povere dell’universo.

Pensare che la terra del sole, del turismo, dalla grande qualità ambientale e paesaggistica venga utilizzata, per decine e decine di migliaia di ettari, venga rovinata con devastanti giochi di guerra funzionali solo alle lobby delle armi, è semplicemente intollerabile”.

È evidente che lei stia correndo dei grossi rischi, esponendosi in questo modo. Ma cosa ci guadagna?

“Io non faccio niente per guadagnare qualcosa, lo faccio perché la coscienza mi impone di farlo. In una battaglia del genere, se il metro di misura è quello della becera politica, uno può soltanto perderci, non può guadagnare.

Ho le mie ragioni profonde anche sul piano personale, legate anche a situazioni drammatiche che ho vissuto in prima persona, con madri e padri che piangevano i propri figli morti sotto l’incuria di una Stato vigliacco che li aveva traditi.

Quando andai a trovare i ragazzi sardi della Brigata Sassari in Kosovo, di fronte alla domanda ‘perché i soldati americani sono vestiti come degli astronauti e i nostri invece hanno delle tute da passeggio?‘ i generali mi dissero che gli americani erano esibizionisti.

In realtà gli americani avevano contezza del luogo in cui erano, cosa che avevano anche i vertici militari italiani di allora, a partire dal ministro della Difesa di allora Mattarella e tutti i capi di Stato maggiore.

Ho dimostrato con atti alla mano che avevano piena contezza di quello che era successo lì con l’utilizzo dell’uranio impoverito. Ho pubblicato i documenti della Nato che li informava. Per me quello è stato un grande tradimento sul piano umano, politico e istituzionale. E quindi anche per questo finché potrò continuerò la mia battaglia per la giustizia e la verità”.

Non ha paura di finire in galera?

“Assolutamente no”.

Non era più semplice fare finta di niente?

“(Sospiro). Non mi è mai passata per l’anticamera del cervello l’idea di far finta di niente. Di fronte a situazioni così gravi, chi ha un minimo di coscienza non può far finta di niente.

Il resto, come le lettere che ho ricevuto delle madri dei ragazzi sardi che hanno perso la vita, non me lo avrebbero mai consentito”.

IL VIDEO DEL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI A TEULADA: