Da Perugia riparte il Movimento

La sconfitta di Perugia può apportare una grande beneficio ai Cinque Stelle perché ha fatto capire che l’alleanza con il Pd non può funzionare ed una cosa è teorizzarlo ed un’altra invece verificarlo nella carne viva.

L’esperimento – come ha detto Luigi Di Maio – non ha funzionato e neppure aveva funzionato quello precedente giallo-verde anche se non con esiti così evidenti.

Non ha funzionato per diversi motivi, alcuni deducibili teoricamente per scienza politica altri imprevedibili verificati sul campo.

In ogni caso i fatti sono sovrani ed in questa visione pragmatista occorre ripartire avendo ben chiaro che il movimento deve andare da solo come da solo era arrivato ad essere il primo partito in Italia.

Per fare questo occorre recuperare integralmente tutti i valori fondanti e non fare alcun compromesso.

Solo così si potrà tornare ad essere fedeli alla propria missione che è stata sempre premiata dagli elettori.