L’Aria che Tira: imprenditrice elogia le cose fatte da Salvini ma sono tutte del M5S

“Il nostro Dino Giarrusso smentisce una imprenditrice che continuava ad attribuire a Salvini i successi del Movimento 5 Stelle. La dimostrazione di come una propaganda becera abbia influenzato l’opinione pubblica e successivamente il voto. Ma noi non molliamo, stiamo portando a casa risultati incredibili per il bene di tutti gli italiani!”.

Così il Movimento 5 Stelle ha commentato, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, quanto accaduto nel corso della trasmissione televisiva “L’Aria Che Tira” su La7.

Durante il programma infatti, un’imprenditrice sosteneva che “almeno Salvini aveva fatto qualcosa per l’economia” dunque spera che “il ministro Patuelli faccia qualcosa in più di quanto è stato fatto dai 5 Stelle”.

L’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha osservato che “Salvini era ministro dell’Interno e non aveva niente a che fare con le industrie, era al governo con i 5 Stelle che avevano come ministro del Lavoro Di Maio, quindi vorrei sapere che cosa secondo la signora ha fatto Salvini”.

“Ha sempre avuto un’attenzione alle aziende di più di quanto abbia avuto i 5 Stelle” per esempio per le infrastrutture ha sostenuto la donna, ma l’esponente pentastellato ha fatto presente che “quando Salvini era al governo, il ministro delle infrastrutture si chiamava Toninelli quindi se qualcosa è stata fatta, è stata fatta grazie al ministro Toninelli anche”.

Guarda il video: