Lilli Gruber alla conquista del mondo

Lilli Gruber deve avere un piano.

Proprio così. Altrimenti non si capisce come mai una giornalista nota ed affermata da qualche tempo voglia fare una sorta di rivoluzione mondiale.

Sgancia libri come noccioline, libri di genere si direbbe, che rappresentano però un passato triste e uggioso e cioè il femminismo militante ed “acido” degli anni ’70 che la stessa Gruber ha già vissuto.

Le sue trasmissioni su La 7, allineate e compatte ai dettami dell’editore Cairo, stanno diventando sempre più stucchevoli e noiose, animate da una avversione irrefrenabile per i Cinque Stelle che non trova giustificazione pratica se non nel mondo ideale dell’iperuranio della Gruber, dove peraltro ancora si muovono fluttuando pericolosamente archetipi ideologici che sembrerebbero staliniani e leninisti.

Una visione conflittuale della realtà politica e sociale che è rimasta appunto a decenni pre -2000 che hanno l’odore dello stantio.