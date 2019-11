Conte contestato a Taranto? Sut (M5S): «Ennesima bufala di Salvini»

«Smentiamo subito la bufala su Salvini. Per fare luce a proposito della vicenda di Conte contestato a Taranto a causa della questione Ilva, dopo che Salvini ha gettato benzina sul fuoco, occorre portare all’attenzione dei lettori almeno due contributi».

Così su Facebook il deputato del M5S, Luca Sut.

«Il primo» spiega Sut «si riferisce proprio al post pubblicato dal leader della Lega. Oltre al testo riportato in precedenza, infatti, Salvini ha anche scritto senza troppi giri di parole le ragioni per le quali il Premier sarebbe stato accolto così male in Puglia: “Caro poltronaro, chi semina bugie raccoglie fischi, oggi a Taranto, domani in tutta Italia“. Il video pubblicato da Salvini lo avete appena osservato, eppure dalla voce del giornalista di SkyTG 24 e dalle stesse immagini, appare chiaro che la ressa si sia creata solo nel tentativo di parlare con il Premier. Utilizzare l’espressione “Conte contestato”, dunque, oltre ad apparire forzata, appare anche non coerente con quelli che sono stati gli eventi riscontrati al momento del suo arrivo a Taranto, presso l’Ilva».

«A questo, poi, si aggiunge anche un altro video che sembrerebbe smentire nel modo più assoluto la notizia di Conte contestato a Taranto. Si tratta di un filmato pubblicato da Il Fatto Quotidiano, in cui è possibile osservare come al momento dei chiarimenti in realtà Conte sia stato accolto da applausi. La tensione, dunque, sarebbe figlia solo della volontà di parlare con lui, secondo quanto raccolto oggi 9 novembre,» conclude.

