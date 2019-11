Pa, la ministra 5Stelle Dadone: “Libero boccia le assunzioni ma da anni campa di finanziamenti pubblici”

“Siamo oltre ‘i fischi per fiaschi’, siamo al delirio dettato dalla battaglia politica travestita maldestramente da informazione. Intanto perché, avendo del tempo da perdere per inoltrarsi a leggere l’articolo, si fa confusione tra le risorse del rinnovo dei contratti e lo sblocco completo del turn over che non genera spesa ulteriore rispetto a quella prevista, dato che un dipendente entra per uno che esce (e anzi, tendenzialmente, chi entra ha una retribuzione di avvio più bassa di chi va in pensione)”.

Così su Facebook il ministro della Pa, Fabiana Dadone, commentando il titolo di Libero sulla notizia dell’assunzione di 450mila statali: “Iniziativa di un governo impazzito”, scrive il quotidiano.

“Ma soprattutto:” – prosegue Dadone – “nel 2008 i dipendenti pubblici sfioravano i 3,5 milioni, oggi sono appena 3,2 milioni. L’età media era di 45 anni nel 2001 e oggi è salita a 55 anni. Solo il 2,7% del personale della Pa italiana ha meno di 30 anni, contro quasi il 30% di Francia e Germania.

Libero ritiene che vada rinnovata e ringiovanita la Pa? Diamo un’occasione ai nostri figli? Oppure lasciamo invecchiare e rimpicciolirsi gli uffici pubblici senza far nulla? Noi immaginiamo una Pubblica amministrazione al passo con i tempi e con le tecnologie, in grado di fornire servizi adeguati a cittadini e imprese. Qualche osservatore, evidentemente, pensa che non debba essere così”.

“Sbloccare il turn over significa assumere, tra gli altri, medici, infermieri, insegnanti, maestre, poliziotti, vigili del fuoco. Forse potremmo reclutarne qualcuno in più se smettessimo di elargire milioni di fondi pubblici a certa stampa,” conclude la ministra pentastellata.