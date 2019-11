Un Paese trash e la responsabilità dei media

Effettivamente l’Italia è ormai in caduta libera.

Ogni giorno ce ne è una nuova. Dalle suore incinte a quelle di clausura che si sono rotte e vogliono incontrare Ramazzotti, stiamo assistendo al progressivo ed ineluttabile sfaldamento di tutta la società.

Non c’è più regola o norma che tenga.

E questo fenomeno, come giustamente aveva previsto Pier Paolo Pasolini, è dovuto ai media declinati nella forma TV e i social.

Da strumento di formazione culturale e intrattenimento la TV è diventata solo caccia al facile consenso e i gusti evidentemente sono quelli che sono.

Ma c’è anche un altro fenomeno preoccupante. C’è una esaltazione della criminalità come se fosse una cosa positiva e Gomorra è stato il prototipo poi seguito da tutte le altre serie tipo Romanzo criminale, Suburra e chi più ne ha più ne metta.

L’ultima polemica riguarda la trasmissione di Barbara D’Urso “Live- non è la D’Urso” il cantante neomelodico Toni Colombo con la sua consorte Tina Rispoli. I due sono alla ribalta della cronaca per via dei loro presunti legami con personaggi non proprio limpidissimi.

Giustamente e coraggiosamente Massimo Giletti da “Non è l’Arena” su La7 ha criticato questa “disinvoltura” nell’invitare gli ospiti da parte della D’Urso.

Se poi sommiamo alla Tv i social (che Paolini non poteva prevedere) la mistura mefitica è servita.